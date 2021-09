Sabato 25 Settembre 2021, 05:00

CALCIO

In una settimana il Latina Calcio 1932 si gioca la possibilità di fare un bel salto in avanti in classifica. Lo dicono i numeri e la condizione, in progresso, degli uomini allenati da Daniele Di Donato. In pochi avrebbero scommesso su una partenza felice dei nerazzurri nelle prime quattro giornate, visto il giustificato ritardo della preparazione atletica e i dubbi sulla formazione costruita in poco tempo dal club. Eppure i pontini hanno dimostrato di essere squadra, sia nelle sconfitte (con Turris in coppa e all'esordio in campionato contro il Palermo), sia nelle giornate migliori, vedi successo interno contro la Paganese. Cinque punti totalizzati sino ad ora, ottenuti al cospetto di formazioni partite con il chiaro intento di primeggiare. Adesso, almeno sulla carta, arrivano gli scontri con avversari di pari livello, gare che i pontini affronteranno con la rosa al gran completo. In una settimana i nerazzurri saranno chiamati a confrontarsi con il Taranto (domani pomeriggio alle 14.30) in trasferta, la Juve Stabia mercoledì al Francioni alle 18 e poi la Turris, fuori casa, domenica 3 ottobre alle 17.30. Sfide che potranno dire di più sulle ambizioni della squadra capitana da Ciccio Esposito, a caccia del primo acuto in trasferta. Su tre incontri (uno di coppa) disputati lontano dal proprio stadio, il Latina ha guadagnato un punto, pesante, al Partenio' di Avellino contro una delle corazzate del girone C di Lega Pro. Il prossimo step è ottenere un successo e in settimana i giocatori hanno lavorato con grande attenzione per cercare di sfruttare i punti deboli dei pugliesi. Giovedì sono andate in scena le prove generali nella sfida amichevole con la formazione Primavera, l'occasione per vedere all'opera tutti gli effettivi. Jefferson, dopo l'affaticamento muscolare della scorsa settimana, ha recuperato pienamente, mentre Spinozzi, alle prese con una infiammazione, farà di tutto per essere a disposizione. In mezzo al campo, viste le non perfette condizioni del centrocampista, potrebbe toccare a Marcucci al fianco di Amadio, con il baby Mascia desideroso di ritrovare una maglia da titolare in attacco al fianco di Carletti.

ENTUSIASMO

Grazie ai risultati e all'attaccamento dimostrato da tecnico e giocatori, si sta ricreando un'atmosfera positiva intorno alla squadra. I tifosi nerazzurri continuano a manifestare il proprio affetto e domani faranno il possibile per dare un'ulteriore spinta alla squadra. Saranno un centinaio i supporters che partiranno alla volta di Taranto per aiutare il Latina Calcio a compiere la prima impresa lontano dal Francioni. La partenza in aereo della formazione di Di Donato per la Puglia, invece, è prevista in serata, con ritorno in programma dopo il match.

GIOVANILI

Non solo prima squadra, il vivaio del Latina si prepara a vivere una stagione di alto profilo. Partono, infatti, i campionati nazionali con la Primavera allenata da mister Cotroneo che aprirà un weekend da non perdere: oggi alle 15 la sfida interna alla ex Fulgorcavi contro il Campobasso, domani invece toccherà all'Under 15 di Ferullo e all'Under 17 guidata dal tecnico Battista. Entrambe le formazioni se la vedranno in trasferta con l'Avellino: i primi scenderanno in campo alle ore 11, i secondi invece alle 15 con l'auspicio di portare a casa i tre punti in palio. «Non vediamo l'ora di cominciare»- ha sottolineato il responsabile del settore giovanile Vincenzo Di Palma.

Davide Mancini

