ANGRI Le diverse motivazioni fanno la differenza e condannano il Latina a una pesante sconfitta sul campo della Nocerina. Non ha molto da chiedere al match la squadra di Scudieri che ha messo al sicuro il secondo posto in classifica nel Girone G e si presenta fisicamente al Novi di Angri ma con la testa probabilmente già rivolta ai playoff. Viceversa i molossi la partecipazione alla postseason se la devono ancora guadagnare ed è questo il motivo per cui le due squadre affrontano il match con atteggiamenti diametralmente opposti: Latina insolitamente rinunciatario, Nocerina arrembante, gagliarda e quasi sempre padrona del campo. La conseguenza di queste premesse è un 4-0 senza appello. Apre El Bakhtaoui nel primo tempo, poi le reti di Dammacco, Morero e Diakitè nella ripresa. Una punizione severa per la compagine laziale chiamata adesso a riscattarsi nell'ultima giornata di campionato quando incrocerà le armi con il Formia, altra compagine a caccia di un posto nei playoff.

Eppure ieri le cose non sembravano andar affatto male. Nelle prime battute della sfida infatti, meglio gli ospiti che nel giro di 10 minuti hanno subito due chance: al 7' Sarritzu riceve in area e conclude di prima intenzione trovando i guantoni di Volzone, al 9' è Corsetti a calciare su punizione trovando ancora la respinta in due tempi dell'estremo difensore della Nocerina. Con il passare dei minuti i molossi prendono coraggio e dopo una bella iniziativa di El Bakhtaoui, che va al tiro e ottiene un angolo, arriva la rete rossonera siglata proprio dall'attaccante marocchino, bravo a sorprendere la retroguardia nerazzurra e il portiere Alonzi con una gran conclusione volante. Il gol subito destabilizza i ciociari e la squadra di Cavallaro prima dell'intervallo ha a disposizione altre tre chance per centrare il raddoppio: un tiro di Dammacco ben parato da Alonzi, un'alto tentativo del solito El Bakhtaoui che però calcia centralmente e soprattutto una bella azione corale sprecata ancora da Dammacco, il quale si ritrova solo davanti al portiere ma lo centra in pieno. Un tiro impreciso dalla distanza di Mastrone, incapace di impensierire Volzone, è l'unico modo che ha il Latina per dimostrare di essere in campo prima dell'intervallo.

Il copione del match non cambia nella seconda frazione quando la Nocerina riesce anche a convertire in reti l'importante mole di azioni costruite. Pronti-via e ad inizio ripresa arriva subito il raddoppio: bastano 2' di gioco a Dammacco per farsi perdonare per le occasioni mancate nel primo tempo. A onor del vero però, sul 2-0 dei molossi una buona parte del merito va a Katseris che va via sulla destra e crossa perfettamente al centro dove il suo compagno stavolta si fa trovare pronto e non sbaglia. Il Latina è in bambola e la Nocerina ne approfitta per dilagare. Prima del 3-0 una conclusione ancora di Dammacco che fa la barba al palo ed è il preludio di un tris per nulla lontano. Al minuto 54 angolo rossonero e incornata vincente di Morero sulla quale Alonzi non può davvero farci nulla. Sono i titoli di coda di un match che ha ben poco altro da offrire, almeno dal punto di vista della competività. Nemmeno le sostituzioni scuotono il Latina che rischia ancora su un'imbucata di El Bakhtaoui per Rizzo ma il tiro del difensore locale termina sull'esterno della rete. Per il poker però è solo una questione di tempo e a 5' dalla fine ci pensa Diakité dagli undici metri a trasformare il rigore del definitivo 4-0. Domenica alle 16 il derby laziale è la chance per rialzare la testa: con il Formia sarà tempo di prove generali in vista dei playoff.

IL TABELLINO

NOCERINA (3-5-2): Volzone 6; Rizzo 6,5, Morero 7, Garofalo 6; Vecchione 6, Donnarumma 6 (41'st Sellitti sv), Esposito E. 6 (14'st Petito 6), Katseris 6,5 (5'st Saporito 6), Dammacco 6,5 (29'st Martinelli 6); El Bakhtaoui 7,5 (27'st Talamo 6), Diakitè 7. All.: Cavallaro 7.

LATINA (3-4-3): Alonzi 5,5; Giorgini 5 (29'st Cicatiello 6), Esposito A. 5 (1'st Allegra 5,5), Di Emma 5,5; Pompei 6, Sevieri 5,5, Barberini 6, Mastrone 6; Corsetti 5,5 (15'st Garufi 6), Alessandro 5,5 (1'st Di Renzo 5,5), Sarritzu 6. All.: Scudieri 5,5.

ARBITRO: Davide Giacometti di Gubbio 6.

RETI: 15'pt El Bakhtaoui, 2'st Dammacco, 9'st Morero, 40'st rig. Diakitè.

NOTE: gara disputata allo stadio Pasquale Novi di Angri (Sa), spettatori 100 circa. Ammoniti: Donnarumma (N), Sevieri (L), Esposito A. (L). Angoli: 4-1; Recuperi: 1' pt, 4' st.

Filippo Marra

