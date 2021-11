Martedì 2 Novembre 2021, 05:01

CALCIO

Dopo due giorni di riposo il Latina Calcio 1932 torna oggi in campo per preparare la prossima sfida di campionato in casa della Virtus Francavilla, in programma domenica alle 17.30.

Il successo ottenuto sabato scorso al Francioni contro la Fidelis Andria ha regalato un po' di quella serenità perduta alla formazione di Daniele Di Donato, ma è chiaro che per uscire dallo stato di crisi c'è bisogno di altro. Come richiesto anche dallo stesso allenatore, è giunto il momento di trovare quella continuità che i nerazzurri sembravano aver trovato nelle primissime giornate di campionato, quando dopo il successo con la Paganese all'esordio davanti al proprio pubblico, erano arrivati i convincenti pareggi con Avellino in trasferta e Foggia in casa.

Ottobre doveva rappresentare il mese della svolta in positivo e invece i pontini si sono inceppati, specie con gli avversari di pari livello, vedi Vibonese e Potenza. La sfida con la Fidelis ha finalmente rimesso in carreggiata un gruppo che adesso è chiamato a compiere un ulteriore step di crescita. Il Latina tra l'altro potrà contare dopo la trasferta in Abruzzo, due partite in casa contro Campobasso e Messina.

TABU' ESTERNO

Degli undici punti conquistati sino a questo momento dal Latina Calcio 1932, dieci sono stati ottenuti nel proprio catino e solamente uno fuori casa. Un trend, quello esterno, da invertire il prima possibile a partire dal match di domenica in casa della Virtus Francavilla attualmente nona della classe con 17 punti. Servirà una prova di maturità e carattere, qualità che sono emerse nel match vinto nell'ultimo weekend e che dovranno essere riproposte contro una formazione che sta andando a corrente alternata, reduce dal ko in casa della Paganese.

I NUMERI

Al momento, dopo dodici partite i nerazzurri hanno undici punti conquistati con tre vittorie e due pareggi. Pesano le 7 sconfitte, Solo la Fidelis Andria ha perso sette volte, mentre Messina e Potenza hanno perso sei volte e l'ultima in classifica, appena cinque. Impietoso anche il ruolino delle marcature. Il Latina è il terzo peggior attacco del girone C con appena 10 reti fatte. Peggio dei nerazzurri solo Fidelis Andria e Vibonese. Con sedici reti al passivo il Latina ha anche la terza peggior difesa (hanno preso più gol solo Potenza e Fidelis Andria). Ovvio che serve di più per puntare alla salvezza. Soprattutto per restare in C, oltre a prestazioni e risultati interni, serve anche qualche guizzo lontano dal Francioni. Conquistare anche un punto potrebbe essere d'aiuto alla crescita di un gruppo che ha dimostrato di avere i mezzi per lottare fino alla fine per guadagnarsi la permanenza nel campionato professionistico.

GIOVANILI

Turno di riposo per la capolista del torneo Primavera 4. Il Latina Calcio 1932 ha già iniziato a lavorare in vista della prossima gara contro il Siena, con il chiaro obiettivo di consolidare il primato e provare ad allungare sulle inseguitrici. I nerazzurri, per accedere alle finali che valgono l'accesso al campionato Primavera 3, dovranno arrivare tra le prime quattro del proprio girone, per poi andarsi a confrontare con altre realtà nazionali. L'Under 17, invece, ha perso 4-0 in casa con la Paganese, pari interno infine per l'Under 15 sempre contro la compagine campana, al termine di una gara comunque positiva.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA