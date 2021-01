© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIODopo venti giorni e due gare rinviate torna in campo il Latina Calcio 1932, pronto a prendersi i tre punti al Francioni contro l'Afragolese. Seconda della classe, nel girone G di serie D, la squadra di Raffaele Scudieri intende riprendere a viaggiare ad alta velocità, come dimostrato sino al successo del 20 dicembre scorso conquistato in casa del Latte Dolce Sassari. Quella con i sardi è stata l'ultima partita disputata dai nerazzurri, visto che sia il match interno con l'Arzachena che quello in trasferta con il Muravera, sono stati rinviati a data da destinarsi causa problematiche relative al Covid-19 registrate dalle avversarie dei pontini. La sosta forzata ha agevolato il Monterosi, ora in testa con due punti di vantaggio rispetto a Corsetti e compagni, ma con una gara in più.LA CARICA DEL TECNICOAl Francioni, alle 14.30, è in programma una sfida delicata contro una formazione discontinua, a metà classifica a quota 13, di cui però l'allenatore Scudieri non si fida: Dispiace non aver giocato queste settimane e non avere dato continuità alla nostra corsa. Stiamo subendo continui stop e in qualche modo la situazione ci sta penalizzando. Non vuole certo essere una giustificazione, è solo un dato oggettivo e spero che questo problema col nuovo protocollo si possa superare. Tutto ciò servirà a dare maggiore regolarità al campionato. I nerazzurri, capaci di vincere tutte le partite ad eccezione di quella persona sul terreno del Cassino, hanno dovuto fare i conti con una buona dose di sfortuna visti i gravi infortunti di Garufi e Tortolano, out sino al termine della stagione: Aver perso questi elementi, più altri piccoli imprevisti, ha determinato l'esigenza di dover cambiare tutti i programmi di preparazione, non è facile tenere la forma dei giocatori in una situazione già molto complicata, ma abbiamo lavorato come al solito al meglio per arrivare pronti a questa sfida così importante. Contro i campani sarà una gara dura come lo sono state tutte quelle che abbiamo disputato fino adesso e come saranno le sfide che giocheremo fino alla fine. L'Afragolese è una ottima squadra che cerca di imporre il proprio gioco, vanta un collettivo che ha qualità, ma anche loro in ogni caso dovranno preoccuparsi di noi. Freddo e pioggia non sono alleati di una formazione come il Latina che ama il bel gioco, ma Scudieri non vuole crearsi degli alibi: Noi abbiamo giocato diverse partite con situazini meteorologice particolari e quindi non sono preoccupato più di tanto. Di fronte al Francioni ci saranno due squadre tecniche su un campo che ha dimostrato di avere sempre un'ottima tenuta.MATCH IN DIRETTA TVLa sfida odierna sarà diretta da Francesco Gai di Carbonia, coadiuvato dagli assistenti Luca Degiovanni di Novi Ligure e Lorenzo Accardo di La Spezia. Per la prima volta in stagione i nerazzurri andranno in diretta tv: i tifosi nerazzurri potranno infatti seguire gratuitamente il match sul canale di Sportitalia.Davide Mancini