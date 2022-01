Lunedì 3 Gennaio 2022, 05:01

Il Latina Calcio 1932 torna oggi al lavoro in vista della seconda parte di stagione. L'undici di Daniele Di Donato avrebbe dovuto disputare il 9 gennaio la prima sfida della nuovo anno con la Paganese ma, come noto, la Lega Pro ha deciso di rinviare l'intera giornata di campionato, riprogrammata per inizio febbraio. Non cambiano però gli scenari per i nerazzurri che, come concordato prima di Capodanno, scenderanno in campo al Bartolani' di Cisterna per iniziare il lento avvicinamento alla partita del 16 gennaio contro l'Avellino. Il 2021 si è chiuso al Francioni con il successo di prestigio con il Palermo, il 2022 si aprirà di nuovo davanti al proprio pubblico per sfidare un'altra big del girone C. In Irpinia tra l'altro, i pontini hanno conquistato uno dei due punti guadagnati lontano dal capoluogo. Lo scorso settembre, infatti, fu un gol di Carletti, il capocannoniere dei nerazzurri con 7 reti, a regalare al Latina un punto prezioso. Poi, dopo una lunga serie di ko in trasferta, i nerazzurri hanno impattato sul campo del Monopoli.

SUCCESSO MANCANTE

C'è un tabù che Esposito e compagni hanno intenzione di sfatare con l'arrivo del nuovo anno. Il Latina, infatti, non ha mai ottenuto una vittoria in esterna e per fare il definitivo salto di qualità, occorre iniziare a racimolare punti fuori città. Dando uno sguardo al calendario si scopre che, spostato il match con la Paganese, il primo appuntamento dove poter raggiungere l'obiettivo è in programma domenica 23 gennaio, quando gli uomini di mister Di Donato saranno impegnati in casa del Foggia. Gara dal coefficiente di difficoltà elevato, ma comunque alla portata di un gruppo cresciuto a dismisura nell'ultimo mese e mezzo. A febbraio ci saranno subito due impegni ravvicinati: la gara infrasettimanale con la Paganese e poi, il 6, il match a Castellamare di Stabia contro le vespe che, nel girone d'andata fecero piangere i nerazzurri. Contro il Picerno, il 16, andrà in scena uno scontro diretto da non sbagliare, mentre a Catanzaro ci sarà la possibilità di vendicarsi del ko subito nel capoluogo ad ottobre. A marzo saranno tre le gare da disputare lontano dal proprio pubblico: il 13 ad Andria con la Fidelis, una settimana più tardi a Campobasso e poi, il 27, si andrà in Sicilia per affrontare il Messina. Il Latina tornerà sull'isola anche il 10 aprile per sfidare il Catania, mentre con il Monterosi calerà il sipario sul campionato. E l'auspicio è che per quella data, il 24, i pontini abbiano già raggiunto la quota salvezza che oggi non appare così distante.

Tra le società più in difficoltà al momento nel torneo di Lega Pro c'è sicuramente il Catania che sta vivendo ore drammatiche. I termini per la concessione dell'esercizio provvisorio sono scaduti ieri, ma vista la giornata festiva bisognerà aspettare oggi per conoscere la decisione del Tribunale. Servono 660mila euro ai fine dell'estensione dell'esercizio provvisorio, con una città intera in attesa di notizie.

Si attendono novità importanti anche dal Comitato Regionale Lazio riguardo l'opportunità di spostare in avanti la ripartenza dei campionati dilettantistici, inizialmente fissata per il giorno della Befana. Vista l'emergenza Covid si tornerà in campo non prima di due o tre settimane, la situazione è delicata e si cercherà in tutti i modi di tutelare la salute dei tesserati.

