CALCIO, SERIE DUna vittoria per tornare in testa la classifica, un'occasione da non lasciarsi sfuggire per superare il Monterosi costretto a saltare la sfida con il Muravera causa Covid-19. In un campionato in cui continuano a saltare incontri (due nel girone G e diciassette in totale), i nerazzurri sono chiamati a proseguire sul cammino intrapreso sin dalla prima giornata, un percorso che ha portato i ragazzi di Scudieri a ottenere otto successi su nove match. Alle 14.30 capitan Corsetti e compagni andranno in cerca del nono acuto nella tana del Team Nuova Florida, squadra invischiata nelle zona basse della classifica che nell'ultimo turno ha ottenuto tre punti di fondamentale importanza nello scontro diretto con il Nola. Non un match agevole, come sottolineato anche dal tecnico Raffaele Scudieri: «Sarà una gara decisamente difficile, affrontiamo una buona squadra. Proprio negli ultimi giorni si sono rafforzati con l'esterno offensivo Daniele Piro, un giocatore importante per questa categoria, tra l'altro avevano già cambiato nelle scorse settimane tutto il fronte di attacco con Coratella ed Elefante. Hanno quindi valori importanti allo stato attuale e sarà quindi una partita complicata. Dobbiamo essere bravi a trovare noi le chiavi giuste per poter portare a casa un risultato positivo. Devo dire che noi stiamo bene anche se come tutte le squadre abbiamo qualche acciacco dovuto a quanto fatto la scorsa settimana. Vedremo se sarà possibile recupera qualcuno, ma comunque chi andrà in campo starà sicuramente al meglio e sarà pronto per giocare un'ottima gara». Il Team Nuova Florida, che ha conquistato solo nove punti fino ad ora, ha palesato diverse difficoltà in fase difensiva come dimostra il dato delle reti subite (20) e che, ultima trasferta a parte, fatica a trovare la via del gol (nove in tutte le reti all'attivo).DIRETTA FACEBOOKI numeri, dunque, sono tutti dalla parte dei pontini che però non possono permettersi cali di tensione, specialmente nella domenica in cui c'è l'opportunità di rimettere la testa avanti in classifica.I sostenitori nerazzurri potranno assistere alla gara odierna che si disputerà al Mazzucchi' di Ardea, collegandosi sulla pagina ufficiale Facebook dell'Asd Team Nuova Florida 2005 dove è previsto il pagamento di un ticket del valore 5,49 euro. Il match sarà arbitrato da Davide Galiffi della sezione di Alghero, coadiuvato dagli assistenti Carmine Castiglione di Frattamaggiore e Gianmarco Macripò.LUTTOLa settimana di avvicinamento alla gara di campionato è stata caratterizzata da una triste notizie che ha scosso la famiglia del Latina Calcio oltre a tutti gli sportivi della città. E' scomparso due giorni fa, a 70 anni, il collaboratore Pierluigi Ottocento, stimato dirigente con un passato anche tra le fila del Latina R11 Pantanaccio.Davide Mancini© RIPRODUZIONE RISERVATA