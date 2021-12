Lunedì 6 Dicembre 2021, 07:54

Quarto successo consecutivo casalingo per il Latina, capace di stendere anche il Catania grazie al gol di Sane al 28' del primo tempo. Dopo i primi venti minuti di sofferenza, i pontini trovano il vantaggio con un capolavoro dell'attaccante e poi legittimano il successo con una prestazione di qualità e sostanza. Una vittoria preziosa che permette ai nerazzurri di raggiungere a quota 20 proprio gli etnei, allontanandosi dalla zona pericolosa della classifica.

LA PARTITA

Il Catania parte forte e al 1', dopo un errore di De Santis, scappa via in contropiede con Russini che, prima di entrare in area, viene fermato da Esposito, immediatamente ammonito dal direttore di gara. Trenta secondi dopo lo stesso numero ospite va alla conclusione potente dal limite deviata in angolo da Cardinali. I nerazzurri faticano ad arginare le prime scorribande dei siciliani che al 7' trovano ancora spazio per affondare: Sipos se ne va sulla destra, mette un cross teso per l'accorrente Moro, anticipato sul più bello dall'intervento di capitan Esposito. Il Catania controlla il gioco e quando affonda, crea sempre qualcosa di interessante. Come al 18', quando Sipos innesca Moro, bravo ad entrare in area di rigore trovando però la respinta di Cardinali sul suo sinistro velenoso. E' un Latina che fatica a prendere le misure agli avversari, quasi intimorito dal dinamismo e dalla lucidità del Catania il cui unico neo è quello di non riuscire a colpire. A segnare invece è il Latina, al primo vero tentativo: è il minuto numero 28 quando Amadio lavora un pallone sulla trequarti, verticalizzazione per Carletti che di prima scarica su Sane, l'attaccante controlla e il pallone e con un gran sinistro al volo batte l'incolpevole Stancampiano. Una botta terrificante che spacca in due una partita, fino a quel momento, in totale controllo degli etnei. La rete del vantaggio scuote gli uomini di Donato che, nei minuti successivi, vanno più volte vicini al raddoppio con Carletti. Il Catania in chiusura di primo tempo, va vicino al pari con un destro al volo di Russotto che termina a lato. Nella ripresa Di Donato presenta Nicolao al posto di Carissioni, mentre il Catania riparte dagli stessi undici. Al 5' tentativo di Rosaia dal limite dell'area con il pallone che termina alto, poi, al 10' strappo del Latina con Tessiore che si fa venti metri palla al piede prima di concludere dal limite dell'area testando i riflessi di Stancampiano. Di Livio, ammonito, viene sostituito da Barberini, Baldini invece ridisegna il Catania inserendo Pinto, Maldonado e Piccolo per cercare di arrivare al pareggio. Gli ospiti ci provano con il cuore, il Latina in contropiede non chiude la gara ma alla fine porta a casa una vittoria che vale oro.



