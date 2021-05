27 Maggio 2021

CALCIO, SERIE D

ARZACHENA (SASSARI) Un piccolo passo in avanti per il Latina che rinvia la festa promozione del Monterosi (che sarebbe stata automatica in caso di sconfitta dei neroazzurri in Costa Smeralda) a domenica prossima quando sarà il Martoni il teatro della sfida decisiva per il passaggio dei viterbesi in serie C. Al Pirina i pontini giocano la loro partita, ribattono colpo su colpo alle iniziative dei biancoverdi. Certo non esaltano, questo è sicuro, ma comunque dimostrano di stare sul pezzo, almeno tecnicamente. Certo sarebbe servito un altro Latina per conquistare tre punti, scrollarsi definitivamente di dosso la Vis Artena ed entrare a vele spiegate nei play off ma questa squadra sembra davvero lontana parente di quella che ha duellato a lungo per la pole position per diversi mesi. Ma forse (squadra in silenzio stampa da mesi, impossibile chiederglielo) mister Scudieri la sta preparando al meglio in vista proprio dei play off. Altrimenti non si spiegherebbero i cambi dei migliori elementi (Teraschi e Di Renzo) in momenti cruciali della partita e nemmeno il motivo per cui altri calciatori (Atiagli, Corsetti, Sarritzu) sono rimasti in campo così a lungo pur non fornendo prestazioni ottimali.

LA PARTITA

La prima occasione, dopo le schermaglie iniziali, è di Di Renzo che si libera bene al limite dell'area e tira: Ruzittu è attento e blocca a terra. L'Arzachena manovra ma il Latina si difende bene e riparte in contropiede. Al 21' Teraschi usa il doppio passo per superare Dore, crossa al centro con Ruzittu che, in qualche modo, sventa il pericolo. Al 35' Teraschi, bravissimo, scende a destra e crossa per la testa di Di Emma, Mannoni salva sulla linea. Immediata la risposta biancoverde. Bonacquisti per Manca, cross per Mannoni ed appoggio per la botta di Olivera che sfiora il palo con Alonzi vanamente proteso in tuffo. La partita si accende. Destro di Corsetti su punizione, Ruzittu ci mette i pugni, Teraschi prova il tirocross, palla fuori. Al 43' ancora Teraschi da destra, Ruzittu esce ma non trova la palla, brividi biancoverdi ma nessun attaccante pontino riesce ad approfittare dell'occasione.

Si ricomincia con l'Arzachena più attenta e motivata ma il Latina sa il fatto suo. Alonzi vola su un destro di Kacorri (2') poi tocca a Ruzittu bloccare un tiro di Di Renzo. Di Renzo (5') obbliga Ruzittu ad immolarsi per respingere il suo tiro, all'8' Pandolfi frena l'ottimo Teraschi, arrivato ad un passo dal gol, due minuti dopo il diagonale di Corsetti si spegne sul fondo. Al 23', però, è Alonzi a meritarsi il bel voto in pagella andando a deviare un colpo di testa di Kacorri indirizzato nello specchio neroazzurro. Il caldo e la fatica si fanno sentire. Pian piano la gara cala d'intensità, i ritmi si abbassano e lo 0-0 è cosa fatta.

IL TABELLINO

Arzachena (4-1-4-1): Ruzittu 7; Pandolfi 6, Ungaro 6, Marinari 6, Dore 6; Bonacquisti 7; Majid 6 (28' st Bachini sv), Manca 6.5, Olivera 6.5 (29' st Defendi sv), Mannoni 6.5; Kacorri 6.5. All. Cerbone 6.5

Latina (3-4-3): Alonzi 7; Di Emma 6, Allegra 6, Giorgini 6; Teraschi 6.5 (36' st Mastrone sv), Sevieri 6, Ricci 6 (43' st Garufi sv), Atiagli 5.5 (25' st Pompei 6); Corsetti 5.5, Di Renzo 6.5 (7' st Calabrese 5.5), Sarritzu 5.5 (43' st Barberini sv). All. Scudieri 5.5

Arbitro: Borriello di Arezzo 6

Note: ammoniti: Mannoni, Corsetti, Bonacquisti, Majid, Olivera. Angoli: 3-2. Recupero pt 0' st 3'

Paolo Muggianu

