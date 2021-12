Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:00

Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno del Latina, che al Francioni supera il Palermo e centra il sesto risultato utile consecutivo casalingo. Che sofferenza, però, per avere la meglio di un avversario ridotto per larghi tratti del match in doppia inferiorità numerica.

Dopo un avvio a ritmi lenti, ad accendere la sfida ci pensa Brunori al 5'. L'attaccante rosanero approfitta di un errore di Giorgini e, dal limite dell'area piccola, in posizione defilata, prova un diagonale sul quale Cardinali è attento. Al minuto numero 11 arriva il primo episodio che dà una svolta al match. Carletti è bravo, di testa, a portarsi un pallone in avanti infiltrandosi nelle larghe maglie della difesa ospite. A fermarlo è Buttaro che, da ultimo uomo, lo atterra ai 20 metri: un intervento che lascia il Palermo in inferiorità numerica per 80 minuti. Al Latina, per approfittarne, ne bastano molti meno. È il 17' quando Giorgini orchestra al limite, apre sulla sinistra per Carissoni, il cui cross viene ribattuto ancora sui piedi di Giorgini, che di prima intenzione mette in mezzo per Carletti. L'attaccante sale più in alto di tutti e di testa incorna verso l'angolino basso dove Pelagotti non può arrivare. In vantaggio nel risultato e nel conto degli uomini, il Latina potrebbe chiudere la pratica già al 24' ma Jefferson sbaglia l'incredibile: il numero 79 arriva puntuale sul cross basso dell'ottimo Carletti, ma a pochi centimetri dalla porta non trova lo specchio e manda alto. Il Palermo prova a riorganizzarsi ma al 34' paga a carissimo prezzo un altro grossolano errore. Troppo larghe le maglie della difesa sul lancio lungo di De Santis per Jefferson e troppo incerto Pelagotti in uscita: l'attaccante nerazzurro si invola verso l'area e ruba il tempo all'estremo difensore avversario, che lo stende. Il signor Marini non ha dubbi ed estrae il secondo cartellino rosso del match. La doppia superiorità, piuttosto che scatenare la voglia del Latina di chiudere il match, abbassa i toni. L'undici di Di Donato si affida al possesso palla nel tentativo di aprire ulteriormente le maglie avversarie, ma il Palermo tiene bene il campo. Al 57' Carletti di testa prova a girare alle spalle di Massolo un cross dalla sinistra ma non inquadra la porta. Il Palermo risponde al 62' con l'ex Almici, il cui calcio di punizione dal limite prende il giro giusto ma si spegne di poco sopra l'incrocio dei pali. Il Latina sfiora il raddoppio al 68' quando il colpo di testa di Jefferson si perde di poco a lato. Ma il match per il Latina si complica al 71', quando Amadio per un fallo a centrocampo subisce il secondo giallo, lasciando i nerazzurri in dieci. Un volitivo e ben organizzato Palermo ci crede, ma il match si incattivisce: più che le emozioni fioccano i cartellini. A 5' dalla fine Di Livio impegna Massolo, che salva sulla linea, poi Carletti non trova la porta. Due minuti dopo è ancora Di Livio ad impegnare Massolo con un destro dal limite. I nerazzurri chiudono il 2021 con un successo importantissimo, anche se fin troppo sofferto.

