30 Aprile 2021

L'INTERVENTO

«Innalzare la Questura al livello superiore è una necessità non più rimandabile» È quanto sostiene il sindacato di polizia Siulp, ricordando il titolo di un vecchio convegno secondo il quale quella di Latina e provincia è passata «da terra bonificata a terra di mafia».

I risultati delle inchieste più recenti, dall'operazione Don't Touch all'operazione Reset, passando per Dirty Glass e Alba Pontina, solo per citarne alcune «hanno fatto emergere un contesto desolante; imprenditori piegati alle logiche dei clan, personaggi senza pudore che si palesavano quali paladini della legalità e che invece, come emerso dalle indagini, erano legati ai clan rom per ottenere vantaggi elettorali ed altro».

Secondo il sindacato di polizia «uno scenario deprimente quanto sconcertante, che, favorito anche dalla particolare posizione geografica del capoluogo, stretto tra le macro quanto complesse aree urbane di Roma e Napoli, presenta un panorama di illegalità diffusa a tutti i livelli, nonostante il massivo ed encomiabile impegno delle forze dell'ordine, della magistratura ed i risultati delle varie inchieste». Si chiede, quindi, di incidere sul sistema sicurezza anche attraverso l'innalzamento della Questura al livello superiore, cosa che « comporterebbe un immediato aumento degli organici con tutti i benefici che ne conseguono in termini di un rinforzato sistema di prevenzione e repressione dei reati. Allo stesso tempo è necessario rivendicare l'istituzione di una sede distaccata della Direzione distrettuale antimafia, operazione che implicherebbe, quale diretta conseguenza, anche l'apertura di un centro della Direzione investigativa antimafia».

Tra le richieste del sindacato, avanzate da tempo: una sede distaccata della squadra mobilea Formia; l'apertura in tempi celeri del commissariato di Aprilia.

«Latina si attesta ai vertici delle classifiche riguardanti la crescita demografica, dato a cui non corrisponde un altrettanto adeguamento del numero degli operatori impiegati. La malavita si combatte con fatti concreti, questo è il motivo per cui questa organizzazione si rivolge un appello al Ministro dell'interno e al capo della Polizia affinché vogliano valutare l'ipotesi di adeguare il sistema sicurezza alle mutate esigenze del territorio».

