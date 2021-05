22 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO

Il ko dell'andata brucia ancora e il Latina Calcio 1932 ha la grande occasione per prendersi la rivincita. Questo pomeriggio, alle ore 16, si gioca al Francioni l'anticipo della 30esima giornata di campionato che mette di fronte i nerazzurri e la Vis Artena. Un duello che vale parecchio in ottica play off, visto che le due squadre sono al momento divise da un solo punto in classifica. L'undici di Scudieri, secondo della classe, è davanti ai rivali e ha anche una gara in più da recuperare rispetto agli uomini di Perrotti. Vincere la sfida odierna vorrebbe dire quindi mettere una bella ipoteca sul secondo gradino del podio e godere di alcuni vantaggi nelle gare secche che si giocheranno al termine della stagione regolare.

TRE MESI DIFFICILI

L'appuntamento odierno rappresenta l'ennesima chance per sfatare il tabù interno che dura da circa 90 giorni. Quasi ci si è dimenticati dell'ultima volta in cui il Latina è stato in grado di ottenere i tre punti all'interno del proprio impianto. Era il 24 febbraio quando, con una doppietta di Alessandro, i pontini riuscirono a sbarazzarsi del Nola, tempi felici in cui ancora era possibile pensare al successo in campionato. Da quel momento in poi invece si è registrata una involuzione che ha fatto perdere terreno rispetto ad un Monterosi ormai prossimo al traguardo della serie C. Inoltre, quella con la Vis Artena sarà l'ennesima chance per rompere un altro incantesimo, relativo alle vittorie contro le formazioni della stessa regione. Sono solo 4 i punti guadagnati in sette sfide, bottino misero per una squadra con ambizioni importanti.

LE SCELTE

Rispetto al match pareggiato contro il Team Nuova Florida la settimana scorsa, Scudieri potrà contare nuovamente sul portiere titolare Alonzi e sul centrale Allegra, ancora assente invece Orlando che dovrà star fermo altri due turni per squalifica, mentre si deciderà solo all'ultimo se schierare o meno Ciccio' Esposito. Il leader difensivo ha accusato un problema muscolare sei giorni fa e non è al meglio della condizione, un dubbio che sarà sciolto pochi minuti prima del match del Francioni. A centrocampo non dovrebbero esserci grandi novità, mentre in attacco sarà Di Renzo a occupare il ruolo di centravanti con Corsetti e uno tra Sarritzu e Alessandro sugli esterni. La gara, che sarà diretta da Domenico Mirabella di Napoli, coadiuvato da Pietro Pennici di Agrigento e Paolo Vitaggio di Napoli, sarà trasmessa come di consueto (a pagamento) sul profilo Facebook ufficiale del club nerazzurro.

CAMBIAMENTI

Il Consiglio Federale della FIGC riunitosi nei giorni scorsi, in deroga all'articolo 49 comma 1, lett. C che sancisce la retrocessione in Eccellenza delle ultime quattro squadre di ogni girone della Serie D, in via eccezionale, riguardo solo la stagione 2020/2021, ha deliberato che solo le ultime due classificate di ogni girone retrocederanno nel massimo campionato regionale. Il Consiglio Federale ha così accolto la richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti condividendone le motivazioni fondate sul ridotto numero di squadre che saranno promosse dai rispettivi campionati di Eccellenza alla Serie D.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA