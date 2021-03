18 Marzo 2021

Bufera nel Latina Calcio 1932 tre giorni dopo la sconfitta interna con il Monterosi. Con un comunicato pubblicato nella serata di ieri, il club ha reso noto l'esonero dell'allenatore Raffaele Scudieri. Una decisione a dir poco sorprendente visto il cammino dei pontini nel girone G di serie D, attualmente secondi in classifica a meno tre dal Monterosi, che intanto nel recupero infrasettimanale ha fatto suo il match con il Muravera.

Scudieri, che aveva regolarmente diretto l'allenamento di ieri, sul proprio profilo Facebook ha postato una frase eloquente: Mi hanno ucciso...senza un perché. In effetti, nonostante il ko doloroso con la capolista, non sembravano esserci particolari problemi con il trainer arrivato nel capoluogo la scorsa estate per tentare la scalata alla serie C. Da escludere dissidi con i giocatori, fatto sta che la dirigenza ha ritenuto opportuno cambiare completamente rotta con 14 gare ancora da giocare. Dopo aver perso il primo posto, il Latina si disfa della sua guida. Un duro colpo nella corsa promozione, in attesa di capire chi sarà chiamato a prendere le redini del gruppo sino alla fine del campionato.

Davide Mancini

