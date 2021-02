CALCIO, SERIE D

La sfida tra Latina e Nocerina vale sempre qualcosa di importante, a prescindere dalle categorie. Otto anni fa pontini e molossi si confrontavano in Lega Pro con l'obiettivo di ottenere il salto in serie B, un ricordo dolce per i nerazzurri capaci di stendere i campani nella semifinale play off che, di fatto, schiuse le porte del sogno. Di tempo ne è passato, tanto è cambiato, ma adesso Latina e Nocerina si ritrovano di fronte alla ricerca di un salto di qualità. Non è una sfida decisiva quella in programma oggi alle 14.30 al Francioni, ma il risultato della sedicesima giornata di campionato vale parecchio. Il Latina Calcio 1932, capolista del girone G con 28 punti (e con tre gare ancora da recuperare) vuole provare a volare sempre più in alto, la Nocerina, seconda della classe a2 punti dalla vetta (e con un incontro ancora disputare) sogna il sorpasso, una sorta di vendetta per quanto accaduto nella stagione 2012/2013. Il successo maturato contro il Carbonia ha regalato un sorriso ai nerazzurri dopo giorni difficili, tre punti che hanno permesso ai ragazzi di Scudieri di arrivare a questa sfida così importante con la testa giusta: «Sappiamo tutti che l'ultimo periodo non è stato dei migliori per una serie di vicende - afferma il tecnico - ma la bella affermazione nel finale in terra sarda ci ha dato entusiasmo, permettendoci di ricaricare le energie per il duello con la Nocerina. Conosciamo il valore dei nostri avversari, sono molto organizzati, giocando un bel calcio, probabilmente il migliore della categoria, dimostrano di essere efficaci sia in fase di possesso che di non possesso». Ci saranno ancora una volta delle assenze importanti, come quella di Di Renzo e Teraschi (squalificati) e qualche giocatore sarà chiamato a stringere i denti. Ma Scudieri non ha paura: «Gli acciacchi sono inevitabili, specialmente quando sei costretto a fermarti, ma come sempre chi andrà in campo darà il massimo. Sono felice della crescita di alcuni elementi come Mastrone, Ricci e Calabrese che stanno mettendo minuti nelle gambe e che potranno darci una grande mano da qui al termine della stagione. Non siamo ancora al giro di boa e aspettiamo di capire anche quando sarà possibile giocare le gare rinviate, il Latina però sta bene e ha grande voglia di combattere»

La partita del Francioni sarà arbitrata da Simone Gauzolino di Torino, coadiuvato da Mario Chichi di Palermo e Francesco Piccichè di Trapani. Match che sarà trasmesso in diretta streaming (a pagamento) sulla pagina ufficiale Facebook Latina Calcio 1932 con collegamentodalle 14.15.

ECCELLENZA

La LND, dopo un ampio e approfondito confronto, si è pronunciata in modo unanime per favorire la ripresa, ma ha ravvisato tutte le difficoltà legate alla stessa. Per questo ha dato delega al presidente Sibilia e ai consiglieri federali di sottoporre all'esame della Figc le condizioni per consentire la predisposizione di un protocollo sanitario ad hoc per tale tipo di attività.

