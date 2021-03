14 Marzo 2021









CALCIO, SERIE D

Novanta minuti che potrebbero cambiare un'intera stagione, una partita da tre punti così diversa da tutte le altre. Il giorno di Latina-Monterosi è finalmente arrivato, la prima della classe del girone G di serie D incontra oggi pomeriggio, alle 14.30 allo stadio Francioni, l'inseguitrice più agguerrita con tre punti di ritardo e due partite in più da recuperare rispetto ai nerazzurri. La lotta fin qui è stata serrata, a suon di gol e prestazioni da applausi.

PARLA SCUDIERI

Vedremo solo a fine campionato chi avrà fatto meglio, ma di certo la sfida odierna è di quelle che sposta sul serio, non solo per la posizione di classifica, ma anche e soprattutto per una questione psicologica.

Si confrontano due squadre che hanno mostrato di saper giocar bene, di voler sempre comandare il gioco, formazioni pronte a giocarsela a viso aperto. A poche ore dal big match Raffaele Scudieri ha sintetizzato così i suoi pensieri: «Abbiamo preparato questa partita nei minimi dettagli, consapevoli che di fronte avremo uno dei team più forti e competitivi dell'intero raggruppamento. Non scopro certo io il valore del Monterosi, protagonista come noi di un campionato di altissimo livello. L'atmosfera è più che positiva, sia noi che loro arriviamo alla gara non avendo giocato mercoledì scorso. In più noi abbiamo potuto riprendere un po' il fiato visto il rinvio della sfida con il Cassino di domenica scorsa e dopo una lunga serie di incontri in cui siamo stati bravi a racimolare tanti punti. Incontriamo una squadra di qualità e che merita la posizione di classifica che occupa, per alcune settimane sono stati anche al comando ed hanno più gare da recuperare. Loro sono un gruppo collaudato che ha espresso valori importanti, però posso affermare con convinzione che siamo consapevoli della nostra forza e faremo tutto il possibile per vincere e regalare una gioia alla nostra gente».

LA FORMAZIONE

Out Barberini per squalifica e Bardini per un acciacco, dovrebbe essere questo l'undici di partenza: in porta Alonzi, difesa a tre con Allegra, Esposito e Giorgini, cerniera di centrocampo composta da Teraschi a destra, la coppia Sevieri-Ricci al centro e Pompei a sinistra, con il trio d'attacco formato da capitan Corsetti, Sarritzu e bomber Di Renzo. Il Monterosi dovrebbe schierarsi con Salvato, Piroli, Petti, Costantini, Pellacani, Buono, Rea, Capodaglio, Borrelli, Lucatti, e Sivilla.

DIRETTA SOCIAL

Il recupero della 14esima giornata di andata sarà arbitrato da Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Alberto Rinaldi di Pisa e Lucio Magherini di Prato. Gara che sarà trasmessa anche stavolta in diretta (a pagamento) sulla pagina Facebook Latina Calcio 1932.

Davide Mancini

