7 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO

Superato un mese di marzo da 4 (come i punti conquistati) in pagella, il Latina Calcio 1932 prova a voltare pagina tentando il tutto per tutto. A due mesi dalla fine del campionato, i nerazzurri dovranno meritarsi il 10 e lode, l'unico voto che permetterebbe loro di conquistare un posto in serie C. Dieci come le gare ancora da disputare, più la lode del recupero con il Cassino: solo effettuando un percorso netto, dopo lo scialbo pari interno con il Lanusei e il disastro di Torre Annunziata, sarà possibile entrare tra i professionisti. Il tempo degli errori è finito, per società e squadra, e la prossima sfida è già alle porte. Il match interno con il Latte Dolce Sassari si disputerà sabato alle ore 15, come comunicato ieri dalla LND. L'anticipo della 25esima giornata vedrà i pontini confrontarsi con i sardi, una delle grandi deluse di questo raggruppamento. All'andata finì 1-0 per la squadra allora allenata da Scudieri, un successo di quelli che sembrava aver dato una spinta decisiva alle ambizioni di Corsetti e compagni. Proprio in occasione della gara esterna dello scorso dicembre si concluse la stagione di Emiliano Tortolano a causa della rottura del legamento crociato, un'assenza pesante che di certo non ha aiutato il Latina nella lotta promozione.

IL PROGRAMMA

Vincere con il Latte Dolce per poi andarsi a prendere altri tre punti il mercoledì successivo nel turno infrasettimanale sul campo dell'Arzachena, formazione che al Francioni è riuscita a strappare un punto prezioso non più tardi di due mesi fa. Non ci sarà nemmeno il tempo di riposarsi, visto che domenica 18 i nerazzurri saranno di nuovo di scena al Comunale per affrontare un'altra compagine sarda, il Muravera. Inutile pensare ai risultati di Monterosi e Vis Artena, vista la condizione attuale il Latina è chiamato a concentrarsi solo ed esclusivamente sui proprio impegni con la speranza che la prima e la seconda della classe possano, di tanto in tanto, inciampare. Alla 28esima è in programma la trasferta sul terreno dell'Afragolese, avversario pericolante, mentre il 2 maggio nel capoluogo pontino arriverà il Team Nuova Florida. Sette giorni più tardi ecco lo scontro diretto interno con la Vis Artena, il 16 maggio è in calendario la sfida (si spera) decisiva sul campo del Monterosi, l'occasione per vendicare il ko dell'andata. Se i ragazzi di Ciullo sapranno portare a termine la missione perfezione' sino a metà maggio, le ultime tre gare con Carbonia, Nocerina e Formia avranno ancora un senso.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA