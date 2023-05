Sabato 27 Maggio 2023, 12:18

Tre anni e mezzo dopo è tempo dei saluti per Marcello Di Giuseppe. Il ds arrivato nel novembre del 2019 per risollevare le sorti del Latina Calcio 1932 ha scelto di cambiare strada, di comune accordo con i nerazzurri. Mancava un mese alla fine del contratto, ma con il comunicato di ieri mattina la società del presidente Antonio Terracciano ha anticipato i tempi di uscita per iniziare a programmare il futuro. Perché, a conti fatti, mancano meno di due mesi alla ripresa delle attività e non c'è un attimo da perdere per costruire la squadra del futuro.

L'esperienza nel capoluogo pontino dell'ex ds del Teramo è stata assolutamente positiva. Arrivato con la formazione nerazzurra in serie D, per prendere il posto lasciato libero da Emanuele Germano, ha saputo nel tempo porre le basi per costruire un Latina più forte, capace nel giro di una stagione di centrare il salto tra i professionisti. Di Giuseppe è tornato in pista dopo una lunga squalifica e nel capoluogo pontino ha trovato l'ambiente ideale per rilanciarsi. Tante le scommesse vinte, molteplici le operazioni di mercato messe in piedi tra entrata e uscita, con alcune intuizioni che hanno permesso al Latina di alzare il proprio livello qualitativo e fare cassa. Un esempio in tal senso è quello di Andrea Giorgini, arrivato in prestito dal Fano, in seguito riscattato dalla società nerazzurra e poi venduto, per una cifra considerevole, nell'ultima sessione invernale. Una volta raggiunto l'obiettivo Lega Pro, è stato il direttore ad indicare al club il nome di Daniele Di Donato, profilo giovane e ambizioso, l'uomo giusto con cui affrontare la nuova realtà tra i professionisti, sconsciuta a questa proprietà. Sono stati due anni intensi, non sono mancati momenti critici e incomprensioni, ma quel che conta per il bene del Latina Calcio 1932 è essere arrivati sempre a dama. Il primo anno l'obiettivo salvezza è stato raggiunto in netto anticipo rispetto alle previsioni, quest'anno, invece, nonostante qualche intoppo è arrivato un piazzamento di prestigio che ha permesso a capitan Esposito e compagni di ottenere il pass per i play off. Un'esperienza durata una gara, ma che ha permesso comunque al club di fare un ulteriore passo avanti. La società ha cercato trovare un punto di intesa con il ds, ma la volontà di provare una nuova esperienza era più forte. A meno di clamorosi colpi di scena Di Giuseppe sarà il nuovo ds del Pineto, appena approdato in Serie C. Adesso si apre una nuova era. La società è già al lavoro per scegliere il nuovo direttore sportivo e, una volta inserita questa pedina, si deciderà su quale allenatore e quali calciatori puntare per il terzo anno tra i professionisti.Proseguono intanto i play off che mettono in palio un posto per il prossimo campionato di serie B. Questa sera si giocano le gare di andata dei quarti di finale. Tre le formazioni del girone C ancora in gara. Il Pescara che se la vedrà con la Virtus Entella, Foggia e Crotone che si confronteranno per guadagnare l'accesso alla semifinale. A completare il quadro Lecco-Pordenone e Vicenza-Cesena. Le partite di ritorno si giocheranno mercoledì 31 maggio. Le quattro squadre che passeranno il turno accederanno alle semifinali in programma il 4 e 8 giugno (e sono già stati sorteggiati gli accoppiamenti), da lì si conosceranno i nomi delle due squadre che si sfideranno in finale, con un doppio confronto in programma il 13 e il 18 giugno. La squadra vincitrice si sarà guadagnata l'ultimo posto che vale la promozione in Serie B.