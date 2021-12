Domenica 12 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Un Latina in fiducia va a far visita oggi pomeriggio alle 14.30 al Monopoli, nella gara valida per la penultima giornata d'andata del campionato di serie C. C'è il desiderio di invertire la tendenza negativa nelle gare in esterna, come sottolineato dal tecnico Daniele Di Donato in conferenza stampa. «L'obiettivo è sempre quello di raccogliere il massimo - ha ammesso l'allenatore nerazzurro -, anche perché fuori casa abbiamo avuto un rendimento deludente. I pugliesi sono forti, ma dobbiamo cercare di portare a casa punti per dare un senso anche al nostro cammino lontano dal Francioni. Tempo fa pensavamo di arrivare almeno a 20 punti al giro di boa, siamo stati bravi a toccare questa quota in anticipo e ora puntiamo a fare di più. Noi scendiamo in campo sempre vincere, senza fare troppi calcoli. Dobbiamo essere un po' folli, sfruttare le nostra gioventù e spensieratezza per provare a vincere. Di fronte ci sarà una squadra granitica, che corre tanto e riparte alla grande. Abbiamo dei punti in comune per loro e per riuscire a batterli bisognerà essere bravi in ogni fase della gara, li affronteremo come fosse una finale».

I padroni di casa si sistemeranno in campo con il 3-5-2, stesso sistema di gioco dei pontini: «Ci saranno molti duelli in mezzo al campo, chi riuscirà a vincerne di più avrà maggiori possibilità di conquistare l'intera posta in palio».

LE SCELTE

Il Latina non potrà contare sugli squalificati Esposito e Di Livio, oltre all'infortunato Rosseti. Di Donato però non è preoccupato: «I ragazzi stanno bene dopo aver ottenuta una bella vittoria come quella con il Catania, ci saranno delle assenze è vero, ma andremo in trasferta con lo spirito giusto. Il nostro capitano Esposito è un punto di riferimento per tutta la squadra, ma chi lo sostituirà saprà farlo nel migliore dei modi». Per colmare il vuoto lasciato dal centrale, molto probabile lo slittamento al centro di Giorgini, con Carissoni utilizzato come braccetto difensivo a sinistra. Se così fosse Nicolao riprenderebbe posto a sinistra nei cinque di centrocampo, con Barberini nel ruolo di interno al fianco di Tessiore per proteggere il play Amadio. Davanti scontata la presenza di Carletti e Sane. Il senegalese è al centro di voci di mercato, ma l'allenatore ha tenuto a precisare che non si muoverà dal capoluogo: «Sia lui che Tessiore stanno facendo bene, ma devono ancora pedalare tanto. Non bastano 3-4 partite, bisogna dare continuità alle prestazioni, specialmente dopo annate in cui non hanno accumulato molte presenze. Latina gli sta dando tanto e loro continuano a mostrare progressi. Poi a fine anno si faranno tutte le valutazioni del caso».

Davide Mancini

