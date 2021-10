Mercoledì 20 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Cercasi riscatto nel match più complicato, un risultato positivo per dimenticare il passo falso di Vibo Valentia e rimettersi in carreggiata. Il Latina Calcio 1932 stasera torna in campo per affrontare alle 21 al Francioni il Catanzaro secondo della classe. Avversario di grande livello, per fisicità e qualità, che sta tentando di rincorrere la corazzata Bari capolista del girone C di Lega Pro.

I nerazzurri dovranno cambiare per provare a uscire dal tunnel in cui si sono infilati nelle ultime 4 settimane. Quattro ko e un successo non possono rispecchiare il valore di una rosa che, nonostante alcuni limiti, ha dimostrato di avere dei valori.

Di Donato sta pensando ad una squadra differente rispetto a quella vista ultimamente, con una difesa a tre, quattro centrocampisti e tre attaccanti. Serrare i ranghi, difendere forte e ripartire con velocità cercando di pungere il più possibile in avanti. Contro i calabresi servirà una prestazione di livello sotto ogni punto di vista a cominciare dall'atteggiamento, su cui il tecnico del Latina si è soffermato spesso negli ultimi tempi. Per provare a ottenere un risultato positivo occorre la determinazione mostrata con il Picerno.

FATTORE FRANCIONI

In casa i pontini si esprimono meglio, è un dato di fatto. Come se la squadra si sentisse più sicura grazie anche al sostegno del pubblico che non è mai mancato dall'inizio della stagione.

Dopo il primo successo con la Paganese, sono arrivati il pari con il Foggia, il ko con la Juve Stabia e la vittoria contro il Picerno. Serve il tris e per ottenerlo si schiererà con capitan Esposito, De Santis e Giorgini a comporre la linea difensiva, un centrocampo a quattro in cui potrebbero partire dall'inizio uno tra Ercolano e Teraschi, Amadio, Barberini e Nicolao, mentre davanti Jefferson è in vantaggio su Carletti come riferimento centrale, con Rosseti da una parte e Tessiore dall'altra. Nel Catanzaro, che si presenterà al Francioni in versione 3-4-1-2, non ci sarà Martinelli, out per un guaio muscolare, con Cianci in forte dubbio per un dolore al collo. Vazquez è pronto ad affiancare Carlini in avanti, con Bombagi nel ruolo di trequartista. Le due squadre si sono affrontate in dieci occasioni: il Latina ha ottenuto 5 vittorie contro le 3 del Catanzaro. I giallorossi, tra l'altro, hanno vinto una sola volta allo stadio Francioni, tre invece sono stati i successi dei pontini tra cui quello della seconda giornata del campionato di serie C 2012/2013 (1-0 gol di Barraco) terminato con la promozione in B.

DOVE SEGUIRLA

I biglietti per la gara odierna saranno in vendita fino al termine della prima frazione di gioco. Per chi resterà a casa, ci sarà la possibilità di assistere all'incontro attraverso le dirette su Sky e la piattaforma Eleven Sports. Ad arbitrare Latina-Catanzaro sarà Marco Ricci di Firenze.

Davide Mancini

