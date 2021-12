Martedì 28 Dicembre 2021, 05:01

Dal 29 agosto al 22 dicembre di strada ne ha fatta parecchia il Latina Calcio 1932. Venti giornate di campionato, dalla trasferta in Sicilia con il Palermo, alla sfida di ritorno con i rosanero giocata al Francioni, partite che hanno lasciato in dote ai nerazzurri 25 punti che, tradotti, indicano dodicesimo posto in graduatoria, a più 4 dalla zona play out.

CRESCITA

Una stagione iniziata in ritardo, che ha causato non pochi problemi al club del capoluogo. La certezza della partecipazione al campionato di Lega Pro, arrivata solo a pochi giorni da Ferragosto, non ha agevolato il compito del direttore sportivo Marcello Di Giuseppe e del nuovo tecnico Daniele Di Donato che, in brevissimo tempo, si sono ritrovati a dover allestire una formazione capace di essere immediatamente competitiva tra i professionisti. La partenza con sconfitta al Barbera' non ha però demotivato il gruppo capitanato da Esposito, capace di riprendersi una settimana dopo nella sfida interna vinta con la Paganese e i due pareggi confortanti con Avellino in trasferta e Foggia davanti al proprio pubblico. Poi, quando il più sembrava fatto, ecco la serie negativa di tre partite interrotta solo dalla parentesi vincente con il Picerno. Tutto lasciava pensare ad un nuovo inizio e invece il Latina, pur dimostrando di avere delle potenzialità, è entrato di nuovo nel tunnel, incappando in altre tre sconfitte consecutive. La svolta, però, è arrivata nella gara interna con la Fidelis Andria. Un successo striminzito di vitale importanza, conquistato con un nuovo assetto (3-5-2), divenuto poi una certezza per il tecnico nerazzurro. Da quel momento i pontini hanno perso solo in trasferta con il Francavilla e con la capolista Bari, giocando però delle gare di buon livello. Non a caso, al Francioni, sono arrivate poi solo vittorie e un pareggio, quello rocambolesco del 19 dicembre con il Monterosi, senza dimenticare il punto rimediato a Monopoli, pari esterno che mancava da metà settembre.

DIFFERENZE

La media punti delle ultime dieci gare messa a confronto con quella delle prime dieci sfide di campionato la dice lunga sul cambio di passo del Latina. La sgasata, alimentata specialmente dai gol di un ritrovato Carletti e il sorprendente Sane, ha fruttato più del doppio dei punti collezionati sino all'incontro interno con il Catanzaro.

Dall'esordio con il Palermo al match con i calabresi, il Latina è riuscito a incamerare appena otto punti, frutto di due vittorie (Paganese e Picerno), altrettanti pareggi e ben sei sconfitte. Nel momento più complicato, però, tecnico e squadra hanno trovato le risorse tecniche e caratteriali per uscire dalle sabbie mobili e ricominciare a camminare verso la salvezza. Dal 24 ottobre, giorno della sconfitta di misura subita a Potenza, fino al trionfo interno con il Palermo al Francioni, la squadra ha collezionato 17 punti, grazie e a cinque vittorie (tutte casalinghe, di cui 4 consecutive), due pareggi e tre sconfitte. Rispetto ai primi due mesi è sensibilmente migliorata la capacità realizzativa della squadra e allo stesso tempo, l'attenzione in fase difensiva. E adesso sarà fondamentale non perdere il ritmo per arrivare a dama il prima possibile.

Davide Mancini

