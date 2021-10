Sabato 16 Ottobre 2021, 05:00

CALCIO, SERIE C

Il Latina Calcio 1932 si ritroverà questa mattina sul campo della ex Fulgorcavi per la seduta di rifinitura in vista del match di domani pomeriggio contro la Vibonese alle 14.30.

Ultimi ritocchi prima della partenza per la Calabria, prevista per le 17, si lavorerà sui tutti quei dettagli che potranno fare la differenza per superare l'ultima classe che, proprio contro i nerazzurri, si gioca un bel pezzo di futuro. Il tecnico Di Donato è conscio delle insidie del match e per questo chiederà ai suoi ragazzi di mettere in campo la stessa qualità e la stessa intensità viste contro il Picerno. Aggredire il match, sin dalle primissime battute, in modo tale da non dare coraggio ai padroni di casa, che palesano problemi in tutte le zone del campo. Il Latina invece, che ha ritrovato fiducia e soprattutto i gol, adesso punta al primo successo lontano da casa. Una vittoria che permetterebbe ai pontini di dare una bella sistemata ad una classifica che oggi ancora non soddisfa pienamente. Tra l'altro sta per iniziare una settimana particolarmente intensa per capitan Esposito, attesi da tre partite una dietro l'altra.

Dopo la gara con la Vibonese, infatti, è previsto il turno infrasettimanale al Francioni (mercoledì alle ore 21) contro il Catanzaro, una delle squadre più attrezzate del girone C, per poi la domenica successiva far visita al Potenza. Per quanto riguarda la formazione, con ogni probabilità Di Donato confermerà lo stesso undici che ha battuto il Picerno, convincendo appieno.

GIOVANILI

Dopo tre vittorie in altrettante gare la Primavera nerazzurra resterà ferma per osservare un turno di riposo. La formazione di Carlo Cotroneo è al primo posto in classifica a punteggio pieno grazie ai successi ottenuti con Campobasso e Aquila Montevarchi in casa e Monterosi in trasferta. Vanno a caccia del primo acuto stagionale invece le formazioni Under 17, guidata dal tecnico Battista, e Under 15 allenata da mister Ferullo. Per entrambe l'avversario casalingo di turno è il Campobasso. I primi se la vedranno con i molisani domenica alle ore 13 sul campo della Samagor, due ore prima invece toccherà all'Under 15, sempre nell'impianto nel centro del capoluogo, cercare di conquistare i tre punti in palio.

FEMMINILE

L'affermazione in Coppa Italia della settimana scorsa è già un ricordo per la Women Latina Calcio 1932 che domenica affronterà la prima giornata del campionato di Eccellenza. Le ragazze di Marco Pupatello si confronteranno sul campo della ex Fulgorcavi con la Vis Sora alle 11. L'obiettivo delle pontine è di tenere testa alle formazioni più quotate del raggruppamento.

