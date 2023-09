Sabato 16 Settembre 2023, 11:10

L'INDAGINE

Altissimo, fisico longilineo, capelli neri tipo rasta, pelle scura. Così è stato descritto da una delle vittime Badio Elhadji, cittadino del Gambia di 22 anni, senza fissa dimora, arrestato giovedì dai carabinieri della compagnia di Latina per il reato di violenza sessuale, due rapine e per lesioni. A incastrarlo, riconoscendolo in sede di individuazione fotografica, c'è anche un testimone, un cittadino straniero vicino di casa della seconda donna aggredita, che la sera del 4 settembre lo aveva visto scappare dal palazzo tenendosi i pantaloni con una mano, così come la donna aveva indicato.Il 14 agosto scorso, intorno alle 20, ha adocchiato una donna che attraversava il ponte di legno di via dell'Orsa Minore in direzione delle case popolari e l'ha aggredita alle spalle. Mani sulla bocca stringendo forte fino a farle mancare il respiro, l'ha insultata, spinta a terra immobilizzandola e strappandole di dosso la biancheria intima, l'ha costretta a subire un atto sessuale e poi l'ha rapinata del marsupio che conteneva all'incirca 30 euro, per dileguarsi nel buio facendo perdere le tracce.La vittima ha chiesto aiuto ed è arrivata al pronto soccorso sconvolta, in stato di shock e con escoriazioni sul corpo. Tre settimane più tardi l'aggressore entra di nuovo in azione con modalità identiche, questa volta in pieno centro cittadino, nei pressi di via Pisacane. La vittima di turno è una più anziana, anche lei afferrata di spalle mentre era già sul pianerottolo del suo palazzo, gettata a terra, mano sulla bocca per non farla urlare, rapinata.Prima di scappare, indispettito per aver trovato nel portafogli solo 15 euro, si abbassa i pantaloni per mostrarle i genitali. La donna finisce in pronto soccorso con un trauma cranico riportato nella caduta. Questi due distinti episodi vengono contestati nell'ordinanza di arresto firmata dal gip Giuseppe Cario, che dispone il carcere ravvisando per l'indagato una «condotta posta in essere con modalità seriali, significativa di una particolare aggressività».C'è dunque un pericolo di reiterazione del reato e un concreto pericolo di fuga testimoniato dal fatto che era già stato identificato nelle città di Tempio Pausania, Sassari, Cagliari e, se rimesso in libertà, farebbe perdere le tracce rendendosi irreperibile. Del resto, Badio Elhadji risulta responsabile di una terza violenta aggressione, consumata nel capoluogo nella stessa serata del 4 settembre e con il medesimo metodo: una donna assalita nell'androne del Palazzo Pegasol in via IV novembre, strattonata, immobilizzata e rapinata. Poco dopo, non soddisfatto, deruba anche un supermercato. Una notte folle, che gli è già valsa un primo arresto il 7 settembre da parte della polizia. Quando i carabinieri gli hanno notificato l'ultima ordinanza di custodia cautelare in carcere lo hanno infatti prelevato in un appartamento del grattacielo Pennacchi, dove si trovava già ai domiciliari.Ma potrebbe non essere finita qui. Gli investigatori sono infatti ancora al lavoro su un altro drammatico episodio risalente alla fine del mese di agosto: un'altra vittima rapinata e violentata in ascensore, in un palazzo di via Don Morosini. La ricostruzione dei fatti è simile e non si esclude che ad agire possa essere stata la stessa persona.Il ventiduenne sarà interrogato lunedì dal gip Giuseppe Cario ed è assistito dall'avvocato d'ufficio Marcello MontaltoLaura Pesino