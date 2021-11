Venerdì 12 Novembre 2021, 05:02

C'è voglia di voltare immediatamente pagina in casa Latina Calcio 1932. La sconfitta in trasferta con la Virtus Francavilla appartiene al passato, tra due giorni al Francioni arriverà il Campobasso, avversario da battere per riprendere quota in classifica.

I nerazzurri puntano tutto sull'effetto Francioni, davanti al proprio pubblico infatti Esposito e compagni hanno dimostrato di sapersela giocare con tutti, spinti anche dall'entusiasmo, mai venuto meno, della tifoseria.

La società, compreso il momento di difficoltà, ha chiamato a raccolta tutti i sostenitori, presentando delle agevolazioni per l'acquisto dei tagliandi. La squadra si sta preparando con grande concentrazione, il tecnico Di Donato sta pensando a qualche cambio per affrontare nel migliore dei modi i molisani. De Santis, dopo due partite in panchina, si candida per un posto in difesa, Ercolano sarà riproposto sulla destra dopo il gol di domenica e la contemporanea assenza di Teraschi per squalifica. A centrocampo si rivedrà Barberini, mentre in avanti al fianco di Jefferson sono in tanti a contendersi una maglia da titolare.

La Women Latina Calcio 1932 dopo tre vittorie consecutive si è inchinata, per la prima volta in stagione, contro la Lazio C5 Global. Un ko che ci sta vista la differenza di qualità in campo, con le biancocelesti dimostratesi di un altro livello come da pronostico. La squadra capitolina è praticamente la stessa che milita nel campionato di serie A di futsal, un vantaggio non da poco in un torneo di calcio a 11 di Eccellenza. Per questo la dirigenza del Latina si è voluta far sentire in maniera decisa attraverso le parole del direttore generale Mario Maddalena: «Il club ha fatto presente ai rappresentanti FIGC regionali e al proprio referente della Lega Nazionale Dilettanti che va colmato un vuoto normativo. Una squadra di serie A (anche se di calcio a 5) non può partecipare con la stessa rosa composta di nazionali brasiliane, portoghesi e italiane ad un campionato dilettantistico come la serie Eccellenza, falsando inevitabilmente la competizione. La finale si gioca tra le vincenti dei due gironi regionali ed un posto è già occupato».

A rincarare la dose ci ha pensato il presidente Giovanni Farina: «Si è creato un precedente che rischia di far saltare il sistema, oggi la Lazio C5 Global, domani altre squadre. Non credo che le formazioni rivali si divertano a fare da comparse, noi chiediamo solo di valutare la problematica. Non ci permettiamo di dare soluzioni, ma non si può mettere la testa sotto terra e far finta di niente. Sinceramente non sono disposto a sprecare denaro e fatica se ai nastri di partenza una realtà si trova invece già a metà tragitto».

