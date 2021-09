Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

Dare seguito al successo con la Paganese e fare un bel balzo in avanti in classifica. Il Latina Calcio 1932 ha le idee chiare in vista della trasferta di domenica sera allo stadio Lombardi di Avellino da giocare contro un avversario ancora alla ricerca del primo successo in campionato. Per i nerazzurri invece sarà l'occasione per ottenere una vittoria fuori casa, visto e considerato che dopo il ko al primo turno di coppa Italia in terra campana con la Turris, è seguita la sconfitta all'esordio in serie C con il Palermo al Barbera. La condizione del gruppo è decisamente migliorata negli ultimi giorni, la prova di sabato scorso con la Paganese ha offerto segnali incoraggianti sia dal punto di vista tattico che fisico, ma adesso c'è bisogno di conferme. Il tecnico Di Donato spera di poter avere presto tutta la rosa a disposizione, intanto però si registrano incoraggianti passi in avanti per quanto riguarda il capitano Ciccio Esposito. Uscito malconcio a pochi minuti dalla fine del primo tempo contro il Palermo a causa di un problema alla caviglia, il capitano ha ripreso il lavoro con la squadra e ci sono buone possibilità di rivederlo in campo nella gara in casa degli irpini. Se non dovesse farcela, sarebbe riconfermata la coppia difensiva, che tanto bene ha fatto la scorsa settimana, formata da De Santis e Giorgini. In porta conferma per Cardinali, capace di offrire maggiori garanzia al momento rispetto ad Alonzi, e con ogni probabilità non ci saranno grossi cambiamenti anche a metà campo. Marcucci (guai al ginocchio) e Rossi non sono ancora disponibili, Barberini dovrà scontare ancora un turno di squalifica, mentre rientrerà Amadio. Difficilmente però Di Donato rinuncerà a Spinozzi e Tessiore nella zona nevralgica del campo visto l'ottimo lavoro svolto contro gli azzurrostellati. In avanti Carletti ha tutta l'intenzione di dare seguito alla doppietta rifilata ai campani, con il giovane Mascia pronto ad affiancarlo.

I tagliandi di accesso del settore ospiti dello stadio A.Lombardi per l'incontro Avellino-Latina sono in vendita, al prezzo di 15 euro più diritto di prevendita, online e presso i punti vendita del circuito TicketOne, con capienza massima di 250 posti. Sarà possibile assicurarsi i biglietti fino alle ore 19 di domani, ma occorre ricordare che l'acquisto dei ticket per i residenti nella provincia di Latina è riservato esclusivamente ai possessori di Fidelity Card/Tessere del Tifoso.

Piero Braglia sta valutando la formazione anti Latina, considerando alcune assenze forzate. Out Aloi e Micovschi con Scognamiglio a mezzo servizio, il tecnico è pronto a varare alternative restando, però, ancora fedele al 4-3-3. L'undici iniziale dovrebbe prevedere, Forte in porta, Ciancio, Silvestri, Dossena e Tito in difesa, con centrocampo formato da Carriero, Mastalli e D'Angelo. In attacco il tridente Kanoute-Plescia-Di Gaudio

Davide Mancini

