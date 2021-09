Giovedì 2 Settembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Messa in archivio la prima di campionato, il Latina corre spedito verso l'anticipo di sabato con la Paganese, match che segna l'esordio al Francioni per i ragazzi di mister Di Donato. L'obiettivo dichiarato è quello di riscattare il ko di Palermo e incamerare così i primi punti in classifica, un successo che sarebbe fondamentale anche dal punto di vista psicologico. I nerazzurri non hanno demeritato contro la Turris in coppa Italia e contro i rosanero al Barbera', ma non è bastato. Due sconfitte e 0 gol all'attivo, nonostante una condizione ancora deficitaria, non possono certo far sorridere il nuovo allenatore che sta lavorando sodo con i suoi ragazzi durante la settimana. Di Donato, giorno dopo giorno, sta cercando di far recepire al gruppo i suoi principi di gioco, in cui capacità di manovrare il pallone in maniera rapida e grande aggressività rappresentano elementi fondamentali. Ci vuole tempo per arrivare al top, quello che il Latina però non possiede. Bisogna accelerare i tempi e cominciare a vincere, magari partendo proprio dalla sfida all'ex trainer nerazzurro Lello Di Napoli.

INFERMERIA

Sono ore di attesa per quanto riguarda Ciccio Esposito, uscito nel primo tempo a Palermo. Sono stati esclusi problemi ossei alla caviglia sinistra e adesso si attendono i risultati della risonanza effettuata ieri pomeriggio per scongiurare complicazioni ai legamenti. Intanto è perfettamente riuscita l'operazione a cui si è sottoposto l'attaccante Zini. Il professor Agostino Tucciarone è intervenuto all'Icot sul menisco esterno del ginocchio sinistro, che prevede una fase di recupero di circa 45 giorni.

MERCATO

Nell'ultimo giorno il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe ha inserito un nuovo giocatore nella rosa. Si tratta di Marco D'Aloia, giovane centrocampista del 2001 proveniente dal Pescara, società con la quale ha disputato lo scorso anno il campionato Under 19. Un calciatore di prospettiva, che si è formato nelle giovanili del Parma e che poi ha continuato il suo percorso di crescita con la formazione abruzzese.

BIGLIETTI

Definiti i prezzi per l'ingresso allo stadio da acquistare online o al Francioni sono alla fine del primo tempo della sfida: Tribuna laterale A e B 20, Centrale 25, Vip 40, Gradinata 15. Chiusa per un turno la Curva Nord. I tifosi potranno accedere solo se in possesso di greenpass.

Davide Mancini

