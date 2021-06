Sabato 26 Giugno 2021, 05:01

BASKET

Buone e cattive nuove nel mercato della Benacquista, in previsione dell'ottava stagione consecutiva nell'A2 del basket maschile. L'evento positivo è l'ingaggio di Davide Bozzetto, pivot di 30 anni, alto 2.08, lo scorso anno a Chieti, stesso girone dei pontini: «A Latina mi troverò molto bene - assicura il neo acquisto - il presidente Lucio Benacquista e la società sono sinonimo di serietà, competenza e preparazione: sono felice e onorato di entrare a far parte di un club fortemente apprezzato nell'ambiente». Bozzetto formerà con il confermato Abdel Fall una coppia granitica sotto i tabelloni: «Ho parlato con il coach Franco Gramenzi - rivela il gigante friulano, nato a San Vito Sul Tagliamento - conosco bene la sua grande esperienza: collaborare con la stessa società per così tanti anni è sinonimo di grande professionalità da entrambe le parti». Bozzetto s'aggiunge ai confermati Fall, Mouaha e Passera, ma mentre i pontini mettevano sotto contratto Davide, l'americano Jaren Lewis, rivelazione dell'ultimo torneo in maglia Benacquista con 13 punti e 8 rimbalzi fatturati per gara, s'accordava con i Merlins, team di Crailsheim, cittadina tedesca di 35.000 abitanti nel distretto di Stoccarda, che milita nella Bundesliga: l'A1 della Germania. Continua così la tradizione che non vuole mai riconfermati gli stranieri da una stagione all'altra, da quando i nerazzurri giocano in A2.

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA