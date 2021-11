Martedì 16 Novembre 2021, 05:03

CALCIO

Quattro gol per ritrovare serenità, un poker che sa di rilancio per il Latina Calcio 1932 capace di vincere e convincere il primo di due match consecutivi al Francioni. Aver steso il Campobasso con quella forza ha un significato speciale per i nerazzurri che hanno dimostrato ancora una volta di possedere le qualità necessarie per raggiungere l'obiettivo stagionale, la salvezza. In casa i pontini raramente sbagliano e sabato prossimo, sempre di fronte al proprio pubblico, ci sarà la possibilità di concedere il bis contro un pericolante Messina, altro scontro diretto di cruciale importanza.

LA PRIMA VOLTA

Vedere segnare così tanto il Latina è una novità assoluta. Un mesetto fa, contro il Picerno, gli uomini di mister Di Donato erano riusciti a realizzare in un solo incontro tre gol, domenica scorsa però si è andati oltre arrivando a quota quattro. In totale, su sette gare disputate al Francioni, i nerazzurri hanno ottenuto quattro volte il successo, con due sconfitte e un pari, mettendo a segno ben undici reti. Un bottino di tutto rispetto alimentato dalle doppiette di Carletti e Sane. Il primo è tornato al gol dopo una lunga astinenza e ancora una volta, si è reso protagonista di due reti nella stessa gara. Era accaduto anche all'esordio davanti ai propri tifosi con la Paganese, poi però dopo aver firmato il gol del pari ad Avellino una settimana più tardi, il numero 9 ha iniziato a far fatica, mancando a più riprese l'appuntamento con la rete. Per Sane, invece, è la prima doppietta stagionale, terza realizzazione complessiva dopo quella con il Picerno. Con i suoi strappi improvvisi ha mandato letteralmente in tilt la difesa molisana, contribuendo in maniera determinate al successo del Latina.

OTTIMA PRESTAZIONE

Al di là delle individualità però, come ammesso anche dal vice allenatore Bedetti in conferenza stampa, quella con il Campobasso è stata la vittoria del gruppo. Il ko contro la Virtus Francavilla avrebbe potuto demotivare la squadra, incapace per l'ennesima volta di dare seguito ad un risultato positivo (quello casalingo con l'Andria). E invece, con grande serenità e determinazione, capitan Esposito e compagni hanno gestito il match con lucidità.

Dopo la rete del vantaggio di Carletti, sono stati evitati gli errori gratuiti commessi in passato, a livello difensivo è stato svolto un gran lavoro, non solo dalla linea a tre, ma anche dai centrocampisti, in primis di Barberini, che ha svolto un gran lavoro in cabina di regia. Una menzione a parte la merita Tessiore, il giocatore più continuo e qualitativo dell'intera rosa. Dai suoi piedi sono nate le azioni più pericolose della partita, centrocampista in grado di svolgere più ruoli capace di garantire equilibrio e allo stesso tempo fantasia. La squadra è torna subito al lavoro in mattina sul campo della ex Fulgorcavi perché la prossima sfida è già dietro l'angolo. E vale parecchio.

Davide Mancini

