© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, SERIE A2Non basta metà gara di ottima caratura alla Benacquista per uscire indenne dalla sfida crocevia per una miglior classifica. Latina perde la terza gara in casa, quinta consecutiva e nona sulle 12 giocate quest'anno in campionato cedendo il passo alla Tramec Cento che s'impone con un netto 64-74 (pt 19-12, st 32-27, tt 49-50) al termine del classico match dai due volti. Latina parte alla grande, con Brandon Gilbeck incontenibile sotto le plance: subito 8-0 per Latina, poi 15-10 dopo 8'. La furia agonistica dei pontini dura fino a metà del secondo quarto: 26-12 dopo una tripla di Piccone, con la valutazione che dice Latina 44, Cento -4. In più gli emiliani hanno i lunghi Sherrod e Berti con tre falli a testa. Invece di veleggiare verso una gara tranquilla, il match sterza bruscamente in favore di Cento, che si piazza a zona: per Latina è notte fonda. Il break nei 5' conclusivi è di 15-6 per la Tramec, che continua a spingere sull'acceleratore.A metà gara bene i lunghi (Benetti 8 punti, Gilbeck 11) malissimo le guardie: Passera 0/3 al tiro e -1 di valutazione, Baldasso 1/6 in azione e 1 di valutazione. L'aggancio arriva in avvio di terzo quarto (32-32) il sorpasso mezzo minuto dopo (34-35) subito rintuzzato da un canestro di passera e da una tripla di Benetti.A un quarto d'ora dal termine la Benacquista ritrova un vantaggio più congruo (43-39) ma Cento, galvanizzata dalla rimonta, non mollerà più. L'ultimo vantaggio dei nerazzurri in avvio di ultima frazione (55-52) con una tripla di Baldasso, ma è il canto del cigno. Cento mette la freccia dopo il time out e con un allungo di 9-0 chiude i giochi: 55-61. Mancano ancora 5', ci sarebbe tutto il tempo per rimontare ma Latina segnerà solo 7 punti fino al termine, Cento 13. La situazione in classifica è sempre più pesante. Latina resta al penultimo posto in condominio con San Severo a quota 6, la Stella Azzurra rimane ultima a due. Il minimo sindacale se il gruppo resterà questo ora diventa almeno il terz'ultimo posto: per agguantarlo si dovrà vincere domenica prossima a San Severo e poi in casa della Stella. L'alternativa? Il ritorno sul mercato per potenziare il team: servono un giocatore di assoluta affidabilità offensiva che faccia canestro con continuità in tutte le partite e un play che supporti Marco Passera in cabina di regia.IL TABELLINOBenacquista Latina: Benetti 16 (3/3 da due, 2/4 da tre), Gilbeck 15 (6/6), Passera 9 (2/6, 1/6), Lewis 9 (2/5, 1/2), Baldasso 8 (1/3, 2/6), Piccone 5 (0/2, 1/2), Mouaha 2 (1/1, 0/1), Raucci (0/1), Bisconti (0/2), Hajrovic ne.All. GramenziTramec Cento: Cotton 21 (7/16, 2/2), Gasparin 12 (4/6, 1/2), Ranuzzi 11 (4/5, 1/2), Sherrod 10 (5/10), Berti 9 (3/4), Fallucca 5 (1/2, 1/2), Leonzio 4 (2/3, 0/3), Petrovic 2 (1/3, 0/3), Moreno (0/1), Roncarati ne.All. Mecacci.Arbitri: Moretti (Pg) Gagno (Tv) Nuara (Tv)Note - tiri liberi: Lt 13/20, Ce 5/10; da due: Lt 15/28, Ce 27/46; da tre: Lt 7/21, Ce 5/14. Rimbalzi: Lt 28 (Gilbeck 13) Ce 39 (Sherrod 10). Assist: Lt 14 (Passera 6) Ce 12 (Moreno 4)Stefano Urgera© RIPRODUZIONE RISERVATA