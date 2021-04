14 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO

Solo un mese fa erano volati gli stracci, adesso è tornato il momento degli abbracci. Dimenticati toni duri e accuse, messo da parte il rancore reciproco, il Latina Calcio e il tecnico Raffaele Scudieri fanno la pace. La quiete dopo una tempesta che ha prodotto parecchi danni: dal ko con il Monterosi, che di fatto era costata la panchina all'allenatore capitolino, i nerazzurri hanno visto aumentare il divario con la prima della classe a dodici punti, un'enormità se si pensa che al termine della stagione mancano appena due mesi.

La squadra sotto la gestione Ciullo, la cui modalità dell'addio ha disturbato non poco i giocatori, ha perso anche le ultime certezze rimaste, senza dimenticare l'umore pessimo della tifoseria, che ha visto infrangere i sogni proprio nell'annata che prometteva di più. Si ricambia dunque, per tornare però al punto di partenza: la dirigenza, non soddisfatta della gestione tecnica e comunicativa di Scudieri, ha preferito riconsegnare il timone della squadra proprio al tecnico ancora sotto contratto, che ha però il vantaggio di conoscere pregi e difetti della rosa a disposizione. Lo stesso allenatore, che all'indomani dell'esonero aveva espresso dubbi e perplessità sull'operato di alcuni componenti della società, ha scelto di far prevalere la voglia e il desiderio di riprendere un percorso che si era interrotto bruscamente e, a suo dire, ingiustamente.

IL BENE DEL LATINA

Ciò che conta davvero, oggi, è lavorare tutti nella stessa direzione per garantire solo il meglio a una realtà che da anni cerca disperatamente di tornare nel professionismo. Per riuscirci bisognerà procedere step by step, con quell'unione di intenti di cui si sono colpevolmente perse le tracce. Nel primo giorno di allenamento, ieri sul campo della ex Fulgorcavi, mister Scudieri è apparso visibilmente carico, consapevole che in poco tempo si dovrà rimettere in sesto una formazione che ha perso in brillantezza, fiducia e incisività. Insieme all'allenatore sono tornati anche il vice Emanuele Di Terlizzi e il preparatore dei portieri Desiderio Portolano. Resta nello staff tecnico anche Alessandro Micheletti, trainer degli Allievi, che era stato affiancato a Salvatore Ciullo.

VERSO IL MURAVERA

Saltato il match con l'Arzachena, inizialmente in programma oggi pomeriggio, riflettori puntati sul Muravera, altra compagine sarda che arriverà domenica al Francioni. Ci sarà un recupero importante per i nerazzurri, quello di Ciccio' Esposito, pronto a riprendere posto nel pacchetto arretrato. La LND ha reso note le modifiche al calendario. Dopo il match del 18 aprile ci sarà una pausa, per riprendere poi il 9 maggio (periodo nel quale sarà possibile giocare i recuperi). La conclusione del campionato slitta di una settimana, l'ultima giornata è in programma il 13 giugno. Ai play off andranno le squadre classificate dal secondo al quinto posto.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA