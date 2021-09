Domenica 5 Settembre 2021, 05:00

CALCIO, SERIE C

Il Latina 1932 vince e convince, all'esordio al Francioni, contro la Paganese. Un successo (2-0) meritato per gli uomini di Di Donato, autori di una prestazione fatta di qualità e sostanza in ogni zona del campo. Decisivo l'attaccante Carletti che, con una doppietta, ha mandato in tilt i campani, imbrigliati dall'organizzazione e la vivacità dei padroni di casa.

LA GARA

Di Donato effettua tre cambi rispetto al match di Palermo. Tra i pali c'è la novità Cardinali, basso a destra ecco Ercolano con Teraschi alzato sulla linea di centrocampo e Giorgini al centro della difesa per sostituire l'infortunato Esposito. Al fianco di Spinozzi sulla mediana c'è Tessiore, con Di Livio dirottato a sinistra per dare sostegno alla coppia d'attacco formata da Mascia e Carletti. L'ex Di Napoli presenta la Paganese come di consueto in versione 3-5-2, con capitan Castaldo e Diop riferimenti offensivi. I campani tentano subito di impensierire i padroni di casa con un paio di conclusioni dal limite, ad opera di Tissone e Diop, ma il Latina al primo affondo fa male: al 13' dopo un pregevole scambio al limite dell'area tra Carletti e Mascia, sul cross liftato dell'ex Torres da sinistra, è Zanini a mette a terra Teraschi nel cuore dell'area di rigore, provocando il penalty. Sul dischetto si presenta Carletti, abile nello spiazzare Baiocco sotto curva nord, chiusa per squalifica. Il vantaggio regala fiducia al Latina, sempre compatto e aggressivo, pronto a ripartire in velocità con le incursioni di Teraschi da una parte e Di Livio dall'altra, ben supportati da Ercolano e Nicolao. La Paganese non demorde, Diop prova con la sua rapidità a mandare fuori giri la difesa comandata da De Santis e Giorgini, ma di conclusioni verso la porta difesa da Cardinali nemmeno l'ombra. Anzi, sono proprio gli uomini di mister Di Donato a creare le situazioni più pericolose, come al 35' quando su angolo di Nicolao, Carletti non trova la porta da due passi dopo l'uscita a vuoto di Baiocco. L'unica vera chance per gli ospiti arriva allo scadere con una zuccata di Murolo sotto porta, troppo debole però per impensierire Cardinali.

Ad inizio ripresa la Paganese cambia, inserendo Zito e Guadagni al posto di Manarelli e Sussi, modifiche che però non pagano dividendi. Anzi, dopo una conclusione dal limite di Guadagni che termina a lato, è il Latina a passare per la seconda volta. Al 10' Di Livio si rende protagonista di un'azione insistita da sinistra e, una volta entrato in area, è bravo nell'evitare Baiocco scaricando il pallone sui piedi di Carletti che a porta sguarnita mette dentro. Il raddoppio del centravanti nerazzurro costringe Di Napoli a tentare il tutto per tutto gettando nella mischia Piovaccari al posto di Cretella. I campani attaccano a testa bassa e il Latina alza l'argine, grazie anche al grande lavoro in interdizione degli inesauribili Tessiore e Spinozzi, bravi nel sapere fare da scudo al reparto difensivo. Al 21' Di Donato spedisce in campo Jefferson e Atiagli per Carletti (applauditissimo dal pubblico) e un esausto Teraschi, ma al 30' è la Paganese a fallire una clamorosa palla gol con Piovaccari che di testa, solo davanti a Cardinali, non sfrutta un assist dalla sinistra di Zito.

Un minuto dopo, in ripartenza, è invece Guadagni a spedire alle stelle da ottima posizione un pallone invitante servitogli proprio da Piovaccari.

Nel finale arriva l'esordio del centravanti Rosseti subentrato a Mascia, tra i migliori in campo. L'attaccante ci mette poco a farsi notare: assist di tacco da destra per l'accorrente Ercolano che con una rasoiata di esterno accarezza il palo più lontano. Per la Paganese non c'è più tempo per rimediare. E così il Latina può dar via alla festa, la prima della stagione.

Davide Mancini

