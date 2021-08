Lunedì 23 Agosto 2021, 05:00 - Ultimo aggiornamento: 07:51

VACCINAZIONI

Open day junior a Latina e in provincia: la vaccinazione anti-Covid senza prenotazione per la riapertura delle scuole in sicurezza non è andata come sperato. Sabato, nella prima giornata dell'iniziativa dedicata ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni e il personale scolastico non ancora vaccinato, sono state somministrate, nei diversi hub pontini, 624 dosi su un totale di 1.280 previste. Il dato non comprende le inoculazioni effettuate presso l'ospedale di Fondi in quanto non disponibile (qui era prevista la somministrazione di altre 130 dosi). L'open day è stato un successo solo a Terracina: presso l'ospedale Fiorini si sono presentati per immunizzarsi 124 ragazzi (erano previste 130 dosi di Moderna). Gli stessi riceveranno il richiamo il prossimo 18 settembre. Il peggior risultato lo si è avuto ad Aprilia: presso l'hub Abbvie sono state somministrate 53 dosi su 250 a disposizione; qui numerosi ragazzi hanno rifiutato il vaccino perché Moderna, erano andati all'hub pensando di trovare il Pfizer. All'ex Rossi Sud di Latina, invece, di dosi Pfizer ne sono avanzate 254 su 500 programmate. E nella giornata di ieri è andata anche peggio: su altre 500 dosi a disposizione si sono presentati all'appuntamento vaccinale soltanto 120 persone, di cui un paio docenti (sabato erano stati una decina i prof a sottoporsi a vaccinazione). Tornando ai dati di sabato, presso l'hub allestito nella Casa della salute di Priverno sono state somministrate 60 dosi di vaccini su 100 a disposizione. A Formia, invece, presso l'hub del centro commerciale Itaca sono state inoculate 141 dosi su 300 disponibili. Una debacle, al netto del risultato complessivo della giornata di ieri. Il dato su Latina non lascia ben sperare. A partire da oggi la campagna vaccinale in provincia riprenderà nella forma classica.

R.Cam.

