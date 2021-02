© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO, SERIE DAll'ultimo assalto, nel momento più delicato di tutta la stagione, è uscito fuori l'orgoglio di una squadra che non ci sta, capace di andare oltre la cattiva sorte, le squalifiche e gli infortuni per riprendersi un primato assolutamente meritato. Il destro sotto porta di Sarritzu al 90' contro il Carbonia ha mandato in estasi il Latina Calcio 1932 a cui la vittoria mancava come l'aria. Il colpo in Sardegna è ossigeno puro per i ragazzi di Raffaele Scudieri tornati a guardare tutti dall'alto, a più due sul Monterosi, ma con un paio di gare da recuperare in meno rispetto alla seconda della classe. Quel che importa però è aver ritrovato il sorriso e quella fiducia necessaria per affrontare un altro cliente scomodo, la Nocerina. I molossi, proprio come il Carbonia, stanno attraversando un periodo decisamente favorevole e l'affermazione con l'Afragolese ne è la conferma. I rossoneri hanno raggiunto il Monterosi a quota 26, ma hanno giocato più incontri rispetto al Latina. Il gruppo nerazzurro ha beneficiato senza dubbio del ritorno al centro della difesa di Ciccio Esposito, un leader di cui non si può proprio fare a meno. Nelle due giornate in cui è rimasto fuori a causa di un problema muscolare, il Latina ha ottenuto un solo punto subendo 4 reti complessivamente, due dal Team Nuova Florida e altrettante dalla Vis Artena, lo stesso numero di gol incassate nelle prime nove giornate. Certo è che in avanti pesano eccome le assenze di Tortolano, out sino a fine stagione, e il bomber Di Renzo che proprio domenica sconterà l'ultima delle due giornate di squalifica rimediate con il rosso ad Artena.INSIEMEIl successo ottenuto domenica in casa dell'Arzachena è stato solo il principio, la replica di mercoledì contro il Muravera ha certificato la fase di rilancio della squadra di Amato, ora al nono posto della graduatoria e con due match ancora da recuperare. C'è tempo e modo dunque per risalire ulteriormente la china, anche perché con un Victor Gomez in queste condizioni si può davvero pensare in grande. L'attaccante formiano è il nuovo capocannoniere del girone G con 9 reti, una in più rispetto all'attaccante del Savoia Giovanni Kyeremateng. Domenica l'Insieme Formia avrà un'occasione da non lasciarsi sfuggire in casa di una Afragolese che continua a palesare diversi problemi.LE ALTREIl Savoia dopo il ko di dicembre contro il Latina non si è ripresa come avrebbe voluto. Il deludente pareggio maturato in Sardegna contro la Torres penultima, ha permesso sì ai campani di agguantare la seconda piazza in compagnia di Monterosi e Nocerina, ma è una posizione che vale relativamente visto e considerato che il Savoia è tra le poche formazioni in tutto il raggruppamento ad avere giocato 15 partite. Il Team Nuova Florida, dopo aver sistemato la rosa, ha cambiato passo ed ora per la prima volta si trova fuori dal discorso play out. In fondo continua invece a faticare il Nola, mentre procede lentamente il cammino del Cassino.RUGGITO DELLE RONDINELLEEra obbligatorio conquistare i tre punti e le rondinelle non hanno mancato l'appuntamento. Il poker rifilato all'Olympia Agnonese ha una certa rilevanza poiché ha dato la possibilità ai ragazzi allenati da mister Galluzzo di uscire dalla zona play out del gruppo F. Tutto facile contro i molisani, gara iniziata bene grazie all'acuto di Vasco e proseguita meglio con le reti di Olivera, Laghigna e Ouedraogo. Prestazione convincente che necessita però adesso di ulteriori conferme per allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa della classifica.Davide Mancini