CALCIO, SERIE DRitrovare il successo per tornare in testa alla classifica. Questa l'ambizione del Latina Calcio 1932 che nel pomeriggio, alle 14.30, farà visita alla Vis Artena. Si tratta della seconda trasferta consecutiva per la squadra di Raffaele Scudieri che, dopo il pari in rimonta ottenuto sul terreno della Nuova Florida, oggi se la vedrà contro un avversario in salute che solo una settimana fa ha ottenuto un successo netto sul campo dell'Afragolese. Non ci sarà ancora una volta il difensore centrale Esposito, fermo per problemi muscolari, ma i pontini potranno contare sul bomber Di Renzo, assente sette giorni fa, Alessandro e Sarritzu che hanno svolto regolarmente la rifinitura. Un sospiro di sollievo per il Latina che, in quanto a sfortuna, ha pagato già abbondantemente dazio vedi i ko di Garufi e Tortolano: «Vediamo se sarà della gara, ma comunque Di Renzo è tornato a disposizione - esordisce il tecnico del Latina -. Tutto ok anche per gli altri due attaccanti, mentre per Esposito bisognerà attendere ancora. Siamo praticamente a metà dell'anno, è normale avere qualche acciacco, sono certo che chi andrà in campo farà tutto ciò che è necessario per conquistare l'intera posta in palio». La Vis Artena è un cliente insidioso e Scudieri lo sa bene. Quinto posto in classifica a quota 19 a meno sei dai nerazzurri, ma con una gara giocata in più. «Sappiamo bene quanto siano difficili le partite in questo campionato e la Vis Artena è una di quelle formazioni con qualità, un mix di esperienza e gioventù che sta dimostrando di potersela giocare con tutti. Conosco il valore dei loro giocatori, siamo consapevoli che ci vorrà una prestazione di grande livello per raggiungere il successo». Il match odierno sarà arbitrata da Leonardo Tesi di Lucca, coadiuvato da Domenico Romano di Nola e Domenico Russo di Torre Annunziata. I tifosi nerazzurri avranno anche la possibilità di assistere gratuitamente al match collegandosi sulla pagina Facebook della Vis Artena.AVVERSARI FERMIUna vittoria oggi varrebbe il primato per il Latina visto che il Monterosi non potrà giocare. Dopo i controlli effettuati per casi sintomatici presentatisi in settimana il club capolista del girone G ha registrato la positività di alcuni giocatori all'interno del gruppo squadra ed ha provveduto ad avvisare la Lega Nazionale Dilettanti. Il Dipartimento Interregionale della Lnd, ricevuta la documentazione a riguardo, e visto il superarsi del limite di positività consentito dal protocollo per disputare una partita, ha disposto il rinvio a data da destinarsi del match interno con l'Afragolese.Davide Mancini