CALCIO, SERIE DNon c'è un attimo di sosta per la capolista Latina Calcio 1932 che, dopo aver superato mercoledì nel turno infrasettimanale il Nola, oggi pomeriggio alle 14.30 sarà di nuovo in campo per affrontare in trasferta il Giugliano ultimo della classe, ma con cinque gare ancora da recuperare. Per la terza giornata del girone di ritorno del girone G del campionato nazionale dilettanti, i nerazzurri non potranno contare sul leader della difesa Ciccio' Esposito, squalificato per un turno.PARLA IL MISTERSarà costretto a seguire il match da fuori anche il tecnico Raffaele Scudieri, espulso in maniera fin troppo severa nel finale del match vinto quattro giorni fa. Al suo posto in panchina il vice Emanuele De Terlizzi: «Ha tutte le capacità e le istruzioni per seguire la squadra, quindi la mia assenza non peserà - rassicura proprio Scudieri -. In questi giorni abbiamo preparato la trasferta in Campania con grande attenzione. Affrontiamo una partita diversa rispetto all'andata, il Giugliano ha cambiato profondamente la propria fisionomia inserendo ottimi giocatori. Bisogna anche sottolineare il fatto che sono quindici giorni che non scendono in campo, ma potrà contare sui nuovi arrivati come Gennaro Russo e Marco Conte. Si sono mossi bene sul mercato, è un club formato da dirigenti diversi rispetto al recente passato e stanno facendo di tutto per riportare in alto il Giugliano. Proprio per questo mi aspetto una partita molto complicata, tra l'altro noi arriviamo a questa sfida così importante dopo ben cinque gare in quindici giorni. Cercheremo di alzare un po' il livello di intensità, ci saranno delle novità rispetto all'ultimo match anche perché poi saremo di nuovo impegnati in trasferta nel recupero con il Muravera».Il Giugliano ha raccolto undici punti in quattordici incontri e ha il peggior attacco del campionato (9 reti all'attivo). Scudieri sa però che ci vorrà una partita di concentrazione e sostanza per riuscire ad ottenere l'intera posta in palio: «Non esistono partite semplici, devo dire però che la squadra sta bene e ci sono diverse alternative. Come già fatto contro il Formia, ci saranno sicuramente delle variazioni di formazione, una delle quali riguarda Orlando che prenderà il posto di Esposito. Per le altre vedremo poco prima del match anche perché la sfida con il Muravera è praticamente dietro l'angolo. Ora però dobbiamo solamente pensare a battere il Giugliano, senza stare a guardare la classifica. Siamo consapevoli che i campani faranno di tutto per metterci in difficoltà, ma noi siamo pronti e non abbiamo nessuna intenzione di fermare la nostra corsa in testa alla graduatoria».Per quanto concerne il resto della formazione, sempre in difesa potrebbe esserci spazio dal 1' per Allegra, mentre in attacco dopo la doppietta con il Nola Alessandro si candida per una maglia da titolare.DIRETTA FACEBOOKI tifosi pontini avranno la possibilità di seguire in diretta la sfida odierna collegandosi con la pagina Facebook FC Giugliano 1928. Per assister all'incontro è prevista una spesa di 5 euro. A dirigere l'incontro che si disputerà al De Cristofaro' sarà Giorgio Di Cicco di Lanciano, coadiuvato da Simone Rainieri di Milano e Matteo Pinna di Pinerolo. Davide Mancini