CALCIO, SERIE C

Rifinitura in mattinata al Francioni per il Latina Calcio 1932, atteso domani pomeriggio alle 17.30 allo stadio Zaccheria' per affrontare il Foggia di Zeman nel primi match del 2022, valido per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie C. I nerazzurri cercheranno di sfatare il tabù trasferta senza il play Amadio, out per squalifica, oltre a Rosseti, Mascia e Spinozzi. Probabile l'inserimento di Barberini come riferimento davanti alla difesa, con Tessiore e Di Livio come intermedi di centrocampo. Rebus formazione invece per la squadra pugliese, alle prese con diverse defezioni: in tutto sono cinque i giocatori che non saranno della partita causa positività al Covid-19. Un'occasione da sfruttare per il Latina che, con un successo, si porterebbe a meno tre proprio dai rossoneri.

FEMMINILE

Dovrà aspettare ancora qualche giorno prima di tornare in campo invece la Women Latina, squadra che ha dimostrato di avere tanta qualità. Le nerazzurre sono in seconda posizione nel girone A insieme al Montespaccato Savoia (che però ha una partita in meno) e un solo punto di ritardo dalla prima occupata dalla Lazio C5 Global. Spettacolo, tanti gol (33 che nel fanno il terzo miglior attacco del raggruppamento) e risultati eclatanti, l'ultimo dei quali ottenuto il 9 gennaio scorso in casa della Vis Sora, annichilita da un netto 6-0. Troppo ampia la differenza di valori tecnici e tattici a vantaggio del team guidato da Glauco Dolci, che un mese fa ha preso il posto di Marco Pupatello, a cui vanno riconosciuti comunque grandi meriti nell'allestimento della rosa. Uno dei pilastri è Luana Furci, classe '94, che si vuole riprendere il posto da titolare dopo un'assenza forzata. «Ci stiamo allenando bene - ha dichiarato la ventisettenne pontina - per farci trovare pronte quando si riprenderà a giocare. Le partite vere ci mancano, personalmente sono ferma da metà dicembre e ho una voglia matta di giocare e dare il mio contributo». Adesso che il torneo sta osservato il riposo forzato a causa dei problemi legati alla pandemia da Covid-19, il Latina femminile sta mettendo benzina sulle gambe prima della ripresa quando all'ex Fulgorcavi è attesa la visita dell'Atletico Morena, match che potrebbe essere disputato il 6 febbraio. «All'andata ho segnato una doppietta subentrando dalla panchina - prosegue Luana - speriamo di fare altrettanto bene in questa prima di ritorno ma prima di ogni altra cosa viene il risultato della squadra. A Sora abbiamo vinto e convinto, non vogliamo fermarci». Con almeno tre squadre in grado di darsi filo da torcere, la lotta per raggiungere la finale che mette in palio il salto di categoria si annuncia sicuramente appassionante. E alla volata si è iscritto anche il Latina Women. «Lazio e Montespaccato sono avversari temibili - ha concluso Furci - ma in questa prima parte di stagione abbiamo dimostrato di essere competitive anche noi per il vertice. Con mister Dolci lavoriamo duramente, sta infondendo una mentalità molto professionale, ma personalmente non dimentico neanche mister Pupatello con cui sono cresciuta molto a livello tattico».

Davide Mancini

