CALCIO, SERIE C

Termina stamane, con un test allo stadio Francioni, la settimana di allenamenti del Latina Calcio 1932. Nel mirino c'è il Foggia di Zeman, primo avversario del 2022, da incontrare domenica 23 gennaio, una trasferta delicata che i nerazzurri intendono onorare al meglio. La speranza, vista la situazione generale, è di arrivarci con il maggior numero di giocatori. Di sicuro non ci saranno Rosseti, ancora fermo ai box per infortunio e il baby Mascia, che ha subito una lesione di secondo grado al legamento del ginocchio destro per cui non è però prevista l'operazione. Per il resto, eccezion fatta per il lungodegente Spinozzi, tutti a disposizione del tecnico Daniele Di Donato chiamato, nella seconda parte di stagione, a collezionare almeno 15 punti per arrivare alla quota salvezza.

LOTTA SERRATA

Classifica alla mano sono dieci le squadre pronte a combattere fino alla fine per restare tra i professionisti. Dalla Vibonese ultima alla Juve Stabia, undicesima della classe, ci sono dodici punti di differenza. Proprio i campani sono quelli relativamente più sereni grazie ai 26 punti conquistati fino a poco prima di Natale e poi c'è subito il Latina che, grazie ad una bella rincorsa tra novembre e dicembre, è riuscita a migliorare notevolmente la propria graduatoria. Segue il Catania, distante un solo passo proprio dai pontini, formazione che sta attraversando tantissime difficoltà a livello societario ma che può vantare il bomber più prolifico dell'intera serie C, ovvero Luca Moro, classe 2001, seguito da vicino da diverse società di serie A tra cui il Sassuolo. Alle soglie della zona play out ci sono tre squadre Monterosi, Paganese e Campobasso che hanno ottenuto 21 punti fino a questo momento, punteggio che dovrà essere almeno replicato nel girone di ritorno per evitare spiacevoli conseguenze. Chi, al momento, si trova in una zona decisamente pericolosa sono Messina, Fidelis Andria e Potenza, incapaci di dare continuità ai loro risultati da fine agosto in poi e adesso chiamate a fare un salto di qualità. La Vibonese, infine, oggi sarebbe in serie D, ma per i calabresi c'è tutto il tempo per rimediare.

REGOLAMENTO

Saranno tre in tutto le retrocessioni nel gruppo C, una diretta, più altre due. La disputa dei playout avviene tra le squadre classificatesi dal sedicesimo al diciannovesimo posto, accoppiate in base all'ordine di classifica in due incontri di andata e ritorno (diciannovesima contro sedicesima e diciottesima contro diciassettesima). La squadra che si sarà posizionata meglio durante la stagione regolare potrà disputare la partita di ritorno in casa.

Davide Mancini

