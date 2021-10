Lunedì 4 Ottobre 2021, 11:01

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) - Terza sconfitta consecutiva per il Latina, che perde anche a Torre del Greco nonostante i fermi propositi di riscatto della vigilia. Al Liguori finisce 3-1 per i padroni di casa: corallini sul doppio vantaggio all'intervallo (ma lo score avrebbe potuto essere anche più corposo, se non fosse stato per i due legni centrati da Franco e Giannone); ad inizio ripresa Nicolao con un bolide su punizione riapre il match e riaccende la speranza per i suoi, ma Leonetti la spegne nel giro di sette minuti, siglando il definitivo 3-1. I pontini restano inchiodati nei bassifondi della classifica, con cinque punti all'attivo dopo sette gare.



LA GARA

Al Liguori, mister Di Donato sistema i suoi con un iniziale 4-3-3: panchina iniziale per il giovane Ercolano, cui viene preferito l'esperto De Santis. In avanti, Di Livio e Rosseti a supporto di Carletti. Solito 3-4-3, invece, per la Turris di Caneo.

La prima frazione di gioco è un monologo corallino. Cinque minuti e Santaniello ci prova di testa su punizione di Di Nunzio, senza però centrare il bersaglio. Al quarto d'ora il rasoterra dal limite di Franco produce solo un angolo. Salva ancora Cardinali sul susseguente calcio dalla bandierina, smanacciando nuovamente in corner. Dall'altra parte, Tessiore va al tiro da posizione interessante ma trova la deviazione di Varutti. Turris a un passo dal vantaggio al minuto 22: micidiale la bordata dal limite di Franco che centra l'incrocio dei pali. Al 24' il meritato vantaggio: apertura di Leonetti ad innescare Ghislandi, che serve centralmente Giannone, lesto a trovare il tocco decisivo. Alla mezz'ora insidioso tiro cross di Nicolao, che si spegne di poco sul fondo. Il raddoppio corallino al minuto 34: è una prodezza balistica di Tascone, che su punizione, dal vertice sinistro, la indirizza direttamente sotto l'incrocio. La Turris è padrona del campo e al minuto 44' sfiora il tris.

Nella ripresa, subito un cambio per il Latina: fuori Di Livio, dentro Teraschi. L'approccio dei pontini è deciso ma gli errori in fase di finalizzazione sono clamorosi. Brivido nell'area corallina al minuto 2, con Rosseti che divora incredibilmente, calciando sul fondo a due passi dalla porta. Stessa dinamica due minuti più tardi, sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina: stavolta è Carletti a sparare sul fondo. Veementi le proteste dei pontini sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina per un presunto tocco di mano in area. Il gol è nell'aria e arriva al minuto 8, direttamente su punizione: è un bolide di Nicolao, che si insacca alla destra di Perina. La Turris con Leonetti firma il tris: chirurgica la sua conclusione dal limite, che si insacca a fil di palo. Di Donato tenta la soluzione Marcucci a rilevare Barberini; poi è la volta di Rossi e Sane, per Giorgini e Carletti. Nicolao ci riprova su punizione, ma rimedia solo un corner. Al 41' il direttore di gara sanziona con il penalty l'aggancio di Loreto ai danni di Tessiore: sul dischetto Rosseti, neutralizzato da Perina, esperto para-rigori. Finisce qui Turris-Latina.

Filippo Manzo

