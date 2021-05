18 Maggio 2021

di Rita Cammarone

Due tendoni nuovi della Croce Rossa, a chiusura ermetica, e un terzo per l'osservazione di eventuali reazioni avverse nei primi minuti dalla somministrazione del vaccino anti-Covid Pfizer-Biontech. Si presenta così il nuovo hub nell'area esterna dell'ex Rossi Sud di Latina, attivo da ieri mattina, con ampio parcheggio. «Si tratta di una struttura temporanea ma molto performante in attesa dell'allestimento definitivo all'interno del polo fieristico», ha commentato la direttrice generale della Asl pontina Silvia Cavalli presente all'avvio delle operazioni, insieme a Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale e ad altri colleghi. In agenda le prime 250 inoculazioni, stesso quantitativo già prenotato per gli altri 14 giorni fino al 31 maggio. «L'allestimento definitivo, a cura della Croce Rossa, prevediamo sia pronto per il prossimo primo giugno ha precisato la dottoressa Cavalli - L'inaugurazione vera e propria la faremo quando ci trasferiremo all'interno dell'ex stabilimento, con più linee vaccinali in grado di raggiungere duemila somministrazioni al giorno. Poiché avevamo in agenda un forte incremento di prime dosi abbiamo pensato di iniziare così. Tra cinque settimane, come previsto per il Pfizer, si agganceranno anche le seconde dosi».

LA STRUTTURA

Le insegne dell'hub, gestito fino a fine mese dalla Asl, sono ben visibili dalla strada regionale Monti Lepini, tra Borgo San Michele e il quartiere Piccarello. Volontari di Protezione civile, già al lavoro da ieri, per regolare il doppio accesso, al servizio vaccinale o al drive-in per i tamponi molecolari. Nei nuovi tendoni vaccinali, collocati al riparo di una struttura in metallo, si contano aree per l'anamnesi, per la somministrazione e l'osservazione. Con il trasferimento del servizio vaccinale nei locali interni la gestione dell'hub passerà alla Croce Rossa. Presente ieri anche Carlo Medici, presidente della Provincia di Latina, ente titolare del sito. «Sono stato tra i primi a credere nel potenziale di questa struttura per le esigenze della vaccinazione. Abbiamo fatto lo sfalcio dell'erba e riattivato gli impianti ha detto Medici - Sono convinto che questa struttura darà una spinta forte per uscire dalla pandemia, che credo nessuno sopporti più».

IN CALENDARIO

Questa settimana i medici di famiglia pontini avranno a disposizione il farmaco Moderna, fino a un massimo di tre fiale ciascuno equivalenti a 33 dosi, da utilizzare prevalentemente per la fascia di età 60-69 anni. «Chiediamo ai medici anche un impegno con AstraZeneca per la vaccinazione dei più giovani», ha sottolineato Cavalli. Sempre questa settimana, a partire da oggi, avranno luogo le vaccinazioni di massa over 18 a Ponza e a Ventotene per il raggiungimento del Covid-free previsto per le isole. In programma altri tre open day vaccinali, il primo il prossimo fine settimana. Dal primo giugno via libera alle vaccinazioni presso le aziende, a incominciare dalla Abbvie di Aprilia dove, dal 3 giugno, sarà allestito un hub pubblico gestito dalla Asl: «L'azienda mette a disposizione i locali, personale medico pro bono a rotazione, e personale amministrativo. All'Abbvie sarà trasferito il servizio vaccinale attualmente attivo presso la Casa della salute di Aprilia», ha precisato la manager Cavalli.

