Mercoledì 28 Settembre 2022, 10:41

Nozze vip in salsa pontina, ma in costiera amalfitana. A convolare a nozze domani, in una cornice da favola, saranno Anna Santamaria e Vincenzo Abbagnale. Lei figlia di Giuseppe, uno dei più noti oculisti di Latina, e lui figlio d'arte del campione olimpico di canottaggio, anche lui Giuseppe. La sposa dopo gli studi al liceo classico Dante Aligheri di Latina, ha frequentato Giurisprudenza all'università di Roma Tre e poi un master in Diritto Tributario; lavora presso il Consiglio della Regione Lazio dal 2021. La sua famiglia vive a Sermoneta e, oltre al padre, anche la sorella è una oculista e lavora nella stessa clinica con lui. Abbagnale, 29 anni, originario invece della provincia di Salerno, è laureato in Marketing ed è un militare della Marina; si dedica anima e corpo allo sport acquatico, ma senza dimenticare l'amore. Dal padre Giuseppe, pluripremiato campione olimpico, ha ereditato la passione per il canottaggio diventando anche lui uno sportivo di professione. La cerimonia si terrà alle undici di domani nel Duomo di Amalfi. L'annuncio era stato dato alcuni mesi fa, lo scorso 6 giugno, in occasione della Regata Storica che proprio ad Amalfi il futuro sposo aveva vinto insieme alla sua squadra del galeone Pegaso: il timoniere Vincenzo Di Palma e Luigi Lucibello, Luca Parlato, Giovanni Abagnale, Salvatore Monfrecola, Mario Paonessa, Alberto Bellogrado e Luigi Proto. Per la gioia, una volta salito sul palco con il resto della squadra e con il sindaco, Enzo aveva invitato tutti a partecipare alle sue nozze con Anna, annunciando che si sarebbero tenute proprio nella cittadina della costiera il 29 settembre. «Vi aspetto tutti» aveva detto. Un lungo applauso era seguito e tanti festeggiamenti per la conquista del trofeo nelle acque di casa. Sui social la giovane sposa un mese fa ha postato una romantica foto in bianco e nero della coppia mentre si bacia, con una citazione musicale di Claudio Villa: «Un amore così grande», seguito da un cuore rosso. La coincidenza è particolare: lo ha fatto il 29 agosto, esattamente un mese prima delle nozze. Una trepidante attesa, ora che tutto è organizzato e si è pronti a festeggiare.

Stefania Belmonte

