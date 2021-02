© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIOIl pareggio nel derby con l'Insieme Formia ha fatto scivolare il Latina Calcio 1932 al secondo posto della classifica, con la Vis Artena che, dopo il sorprendente exploit in casa della Nocerina, per la prima volta si è portata al comando della graduatoria nel girone G di serie D. Quella del Parisio' è stata una prova complicata per i nerazzurri, costretti a rinunciare ancora una volta al bomber Di Renzo, oltre alla mente Sevieri, perno del centrocampo di cui si è sentita forte la mancanza. Quel che appare chiaro al termine del girone d'andata è che senza gli uomini chiave il Latina fatica tremendamente a trovare la via del successo. Eccezion fatta per il ko di Cassino arrivato all'alba della stagione 2020/2021, partita nella quale Scudieri aveva tutti a disposizione, ogni volta in cui il Latina ha dovuto fare i conti con assenze di rilievo non è mai riuscito a fare centro. Il punto rimediato a Formia quindi va preso, perché permette comunque di muoversi in classifica e rimanere in piena lotta per raggiungere l'obiettivo stagionale, la promozione. Il gol subito nel primo tempo da Chinappi avrebbe potuto mandare di traverso la domenica a Corsetti e compagni, bravi però a rimanere sempre in partita. I cambi di Scudieri hanno agevolato l'operazione rimonta del Latina firmata da Calabrese, al primo guizzo in maglia nerazzurra, ma adesso occorre cambiare marcia e tornare al successo, a iniziare dal primo dei tre recuperi. Domani alle 14.30 al Francioni arriva l'Arzachena, squadra invischiata nella lotta per non retrocedere. Il tecnico del Latina spera di poter avere di nuovo a disposizione il bomber Di Renzo, centravanti che per caratteristiche e senso del gol non è di fatto insostituibile. Quel che piace di questa squadra è che, nonostante le difficoltà e una buona dose di sfortuna (vedi i gravi infortuni di Garufi e Tortolano), ha come qualità quella di saper resistere, rialzarsi e affrontare con orgoglio e determinazione anche le situazioni più complicate. Un buon segnale in vista di un calendario fitto di appuntamenti cruciali.Davide Mancini