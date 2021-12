Domenica 19 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

ll Latina torna in campo nel pomeriggio, alle 14.30 al Francioni, per affrontare l'ultima gara del girone d'andata del campionato di Lega Pro. Gli uomini di mister Daniele Di Donato, reduci da quattro vittorie casalinghe consecutive, proveranno ad inserire la quinta e raggiungere così quota 24 punti in graduatoria. La squadra, come ammesso dal tecnico è carica: «Stiamo crescendo sia nei risultati che nelle prestazioni, ma non dobbiamo fermarci. Con il Monterosi bisognerà affrontare la gara come fosse una finale, abbiamo bisogno di conquistare altri punti preziosi. I ragazzi stanno bene, rientreranno gli squalificati, ho una idea su quella che sarà la formazione che scenderà in campo, ma solo poco prima del fischio d'inizio scioglierò le ultime riserve». La sfida con i viterbesi ha un sapore diverso rispetto a tutte le altre. L'anno scorso il Monterosi ha lottato con il Latina in serie D, battendo proprio i nerazzurri nella corsa al primo posto. E chi è rimasto nel capoluogo ha voglia di riscatto: «Ho fatto notare ai ragazzi che erano qui lo scorso anno che il Monterosi ha disputato un campionato a parte, so che c'è desiderio di rivalsa, ma quel che veramente è importante è restare sempre sereni e concentrati durante tutto l'arco della gara con l'obiettivo di conquistare un'altra vittoria di fronte al nostro pubblico». Nell'undici titolare troverà sicuramente spazio Adama Sane, uno degli attaccanti più in forma di tutta la categoria. Dopo un inizio balbettante, il centravanti ha iniziato a inanellare prestazioni di alto livello. «La bravura è tutta sua - prosegue Di Donato - sappiamo bene che con i giovani bisogna avere un po' di pazienza, ad inizio anno è stata fatta una scelta ben precisa puntando su elementi con esperienza ridotta, ma con del potenziale. Sane lo scorso campionato aveva giocato poco, ho cercato di spronarlo il più possibile nei primi mesi e nel tempo è cresciuto dimostrando di essere un elemento importante per noi. Parliamo di un ragazzo intelligente, sa bene che questo non è il momento di sedersi, bensì di spingere forte sull'acceleratore per continuare a progredire»

SFIDE IMPORTANTI

Il Monterosi ha due punti in meno rispetto ai nerazzurri, ma ha dei valori da non sottovalutare come ammesso dallo stesso allenatore nerazzurro: «Bisognerà disputare una gara di grandissima attenzione, le loro ripartenze possono crearci dei problemi, è una squadra atleticamente molto valida, con giocatori di qualità come ad esempio Buglio. Non esistono partite semplici in questo girone ormai lo abbiamo capito e se vogliamo prendere altri tre punti sarà fondamentale disputare un match ad alta intensità» Monterosi e poi, mercoledì, il Palermo sempre al Francioni, una gara che per Di Donato vale molto: «Sanno tutti quanto sono legato al club, alla città e alla tifoseria. Normale che io ci tenga a far bene, ma ciò che mi preme è portare il Latina sempre più in alto in classifica». Si avvicina Natale e a chi gli chiede se alla società ha fatto richiesta di regali, l'allenatore risponde così: «Non so nemmeno cosa farò il 25 - scherza Di Donato - per il momento l'unico pensiero che ho è il Monterosi». Il match odierno sarà arbitrato da Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia, Stefano Lenza di Firenze e Riccardo Pintaudi di Pesaro gli assistenti, mentre il quarto uomo sarà Valerio Vigliacco di Bari. La gara verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Eleven Sports.

Davide Mancini

