1 Aprile 2021

CALCIO, SERIE D

Per mettersi definitivamente alle spalle il pari deludente con il Lanusei, il Latina ha l'obbligo di centrare il successo questo pomeriggio, alle 15, in casa del Savoia, una delle grandi deluse del raggruppamento G. I nerazzurri, ora a meno cinque dal Monterosi capolista, dovranno cercare di fare filotto da qui al termine della stagione, iniziando proprio dalla gara di Torre Annunziata. Un match che nasconde diverse insidie perché i campani, seppur in condizioni non ottimali dal punto di vista psicologico, hanno valori decisamente importanti.

Il nuovo allenatore del Latina Salvatore Ciullo in questi giorni ha avuto modo di lavorare un po' di più sulla parte tattica: l'idea è quella di avere un piano B, in grado di poter sorprendere i propri avversari. Oltre ad aver fatto alcune prove sul sistema di gioco 3-4-3, marchio di fabbrica dell'ex Scudieri, Ciullo si è soffermato anche sul 4-4-2. Quello che però dovrà cambiare, rispetto all'incontro di domenica con il Lanusei, è l'atteggiamento: il Latina proverà sin dai primi minuti a imporre il proprio ritmo sul terreno in erba sintetica dello stadio Giraud', cercando di dare subito un segnale forte al Savoia. Visto il ruolino di marcia del Monterosi, che viene da sette vittorie consecutive, e la Vis Artena a soli due punti di distanza, il Latina non può rimandare l'appuntamento con il successo. Tra l'altro nell'ultimo periodo i nerazzurri hanno dimostrato di trovarsi più a proprio agio lontano da casa, una speranza in più in vista della gara odierna che sarà arbitrata da Francesco Burlando di Genova, coadiuvato da Michele Decorato di Cosenza e Antonio Paradiso di Lamezia Terme.

QUI FORMIA

Dopo aver ritrovato il successo contro il Team Nuova Florida, l'Insieme Formia (ancora in silenzio stampa) cerca oggi alle 14.30 il bis nella trasferta isolana allo stadio Vanni Sanna contro la Sassari Torres, penultima forza del torneo con 16 punti e a +1 sul fanalino di coda Giugliano. Un impegno che sulla carta appare abbordabile, ma attenzione a non sottovalutare la squadra sarda che cerca riscatto dopo il ko contro la Vis Artena e soprattutto di risollevarsi da una classifica complicata. Assenze pesanti per vari motivi in casa tirrenica: per squalifica l'argentino Gomez, capocannoniere del girone G con 13 reti ex aequo con Alonzi della Vis Artena e il centrocampista Gargiulo; l'esterno offensivo senegalese Tounkara per paternita (e nato il figlio Cheikh) e l'attaccante Longo che e sul mercato. Quindi dal 1' spazio al neo acquisto Camilli, ex Lanusei. L'arbitro e Francesco Loiodice della sezione di Collegno coadiuvato da Ernesto Dell'Isola di Sapri e Antonio Aletta di Avellino.

QUI APRILIA

Impegno importante e difficile dell'Aprilia che è di scena, alle 15, a Tolentino (Macerata). «I nostri avversari sono una formazione molto fisica e aggressiva che produce un calcio pratico e concreto. Giocano molto in verticale. Il Tolentino ti aggredisce in alto e si abbassa tutto sotto palla. È una squadra molto organizzata spiega il tecnico dell'Aprilia Giorgio Galluzzo , sarà una partita molto difficile dove noi non dobbiamo snaturarci ma capire che sarà un match da fare ad alto ritmo e adeguata intensità». I giocatori pontini devono immergersi nell'incontro con tutta l'attenzione e la determinazione agonistica possibile. «Dobbiamo capire quando stare in basso e quando cercare di verticalizzare velocemente per creare delle situazioni diverse di gioco conclude il tecnico - È uno scontro salvezza da giocare a mille all'ora».

Davide Mancini

