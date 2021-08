Sabato 21 Agosto 2021, 05:00

CALCIO, SERIE C

Ancora pochi tasselli e il mosaico sarà finalmente completato. Il Latina Calcio 1932, che domani si appresta a vivere il suo primo match della stagione nella sfida di Coppa Italia a eliminazione diretta in casa della Turris, ha inserito due nuovi attaccanti in rosa. Il primo è Lorenzo Rosseti, calciatore di grande esperienza con un curriculum di tutto rispetto: la punta, classe 1994 cresciuta nelle giovanili del Siena, ha esordito in serie B con i bianconeri nella stagione 2013/2014 realizzando sei gol. Dopo un infortunio che lo ha costretto ad un lungo stop ha avuto la possibilità di esordire in serie A nel 2015 con la maglia dell'Atalanta nel match contro il Chievo Verona. Il centravanti di Arezzo ha vissuto esperienze al Cesena, in Svizzera con il Lugano (serie A), per poi trasferirsi ad Ascoli dove ha disputato tre campionati di serie B. Nell'ultima stagione ha fatto parte del Como in serie C ottenendo la promozione tra i cadetti. Rosseti ha giocato nelle nazionali giovanili, compresa l'Under 21. Con gli azzurrini ha segnato una rete nel match delle qualificazioni agli Europei del 2017 contro l'Irlanda.

L'altro innesto riguarda Adama Sane, ventunenne senegalese che ha vinto la classifica dei cannonieri nel torneo Primavera con l'Hellas Verona nella stagione 2019/2020. La stagione successiva ha vestito prima la maglia dell'Arezzo in serie C, per poi passare al Mantova sempre nel campionato di Lega Pro.

CONFERME

Prosegue il percorso di Nelson Atiagli con il Latina Calcio 1932. L'esterno ghanese ha infatti rinnovato l'accordo con il club nerazzurro anche per la prossima stagione. Resta nel capoluogo anche Marco Teraschi, classe 2001, altro grande protagonista della scorsa stagione culminata con il successo ai playoff contro il Savoia.

GIOVANI

Tra gli obiettivi del Latina Calcio 1932 c'è l'ulteriore sviluppo del settore giovanile, con la consapevolezza che solo attraverso un lavoro quotidiano scrupoloso, sarà possibile vedere presto in prima squadra un numero importante di atleti cresciuti nel vivaio nerazzurro. La dimostrazione del buon operato del club e dell'attenzione rivolta ai giovani, è testimoniata dalle conferme di 5 giocatori della Primavera aggregati al gruppo di mister Daniele Di Donato. Nell'elenco figurano i portieri del 2003 Alessio Campagna e Lorenzo Ciammaruconi, i centrocampisti Alessandro Pastore (2002) e Mattia Di Mino (2003), oltre all'attaccante Mattia Del Prete classe 2003. Ragazzi di valore, con ampi margini di crescita. Intanto oggi si radunano le formazioni Primavera e Under 15 allenate rispettivamente da Carlo Cotroneo e Antonio Ferullo. Lunedì toccherà all'Under 17 di Michele Battista.

Davide Mancini

