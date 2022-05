Martedì 3 Maggio 2022, 11:13

Va a vuoto la gara per le postazioni dei bagnini, e il Comune di Latina corre ai ripari riproponendo subito il bando, per adempiere a uno dei criteri imposti dalla Bandiera Blu. Come se non fossero bastati i problemi derivanti dal mancato raggiungimento della raccolta differenziata minima per i rifiuti (40%), ora c'è un altro intoppo.

Il Comune aveva bandito una gara per 22 postazioni, ovvero una ogni 100 metri di spiaggia libera, come richiesto dalla Fee, ma alla gara ha risposto una sola cooperativa, che ne ha proposte 12. Emerge dalla determina pubblicata ieri, in base alla quale «nell'offerta tecnica la società concorrente, pur premettendo nell'introduzione che ...garantirà anche per questo periodo 2022 la copertura delle 22 postazioni con il personale necessario..., ha indicato che verranno impiegati 12 bagnini di cui ha specificato i nominativi e le relative qualifiche, tra l'altro, senza indicare per alcuni il possesso del brevetto richiesto dal capitolato»; per questo, «la commissione ritiene che l'offerta tecnica non possa valutarsi come valida e congrua, stante che non rispetta le caratteristiche minime stabilite nel progetto, con conseguente esclusione della società stessa dalle procedure di gara».

I CRITERI

Per la conferma della Bandiera Blu, in ossequio ai nuovi criteri, il Comune aveva ampliato le postazioni di nove unità rispetto allo scorso anno.

«Abbiamo dovuto pensare a un'unica determina, in modo che la sorveglianza fosse la somma di quelli già predisposti, più i 9 che la Bandiera Blu imponeva per raggiungere la sorveglianza ogni 100 metri; quindi il bando chiedeva la copertura di 22 postazioni, ma la proposta arrivata ne proponeva 12 - spiega l'assessore all'Ambiente Adriana Calì - e purtroppo è stata anche l'unica arrivata». Per questo, ora, «il bando sarà nuovamente ripubblicato, al massimo entro 48 ore, con 15 giorni massimo di tempo per rispondere, perché dobbiamo affidare il servizio entro maggio».

L'assessore precisa comunque che «la qualità delle nostre acque di balneazione, in base alle analisi, resta alta e questo criterio ci assiste, come anche la relazione inviata su tutte le azioni che stiamo mettendo in atto sulla raccolta differenziata porta a porta». La comunicazione per la conferma della Bandiera Blu potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

An. Ap.

