Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:03

CALCIO, SERIE C

Se il Latina riuscisse a trovare anche in trasferta la metà della continuità mostrata in casa, viaggerebbe tranquilla verso la salvezza. Ma tra le gare giocate al Francioni e quelle disputate lontano dal capoluogo pontino c'è una differenza abissale, difficilmente comprensibile. Da una parte c'è la componente gioventù che di sicuro non aiuta in un campionato così competitivo, specie quando ci si confronta con realtà strutturate, che da anni militano in Lega Pro. Ma c'è dell'altro nella mancanza di risultati in esterna, problemi che vanno risolti in fretta. Per fortuna, però, domenica si tornerà a giocare con il Campobasso di fronte al proprio pubblico, dove la squadra evidentemente si sente più sicura e protetta. Anche perché, fino a questo momento, la tifoseria si è sempre schierata al fianco del gruppo di mister Di Donato, spronando a più riprese una formazione che ha senza dubbio dei valori, ma allo stesso tempo gravi lacune da colmare.

PARLANO I NUMERI

Le statistiche, in questo senso, sono inequivocabili. Degli undici punti conquistati nelle prime tredici giornate, il Latina ne ha ottenuti dieci in casa e uno solamente in trasferta. Al Francioni l'annata è partita alla grande, con il successo interno conquistato contro la Paganese grazie alla doppietta messa a segno da Carletti. Dopodiché è arrivato il pari interno con il Foggia proprio nel finale di gara con il calcio di rigore trasformato da Tessiore. Alla terza apparizione tra le mura amiche, i pontini hanno steccato contro la Juve Stabia, per poi riscattarsi nel match contro il Picerno. Un tris da urlo che sembrava aver scosso il Latina, incapace invece di fermare l'avanzata del Catanzaro. Con la Fidelis Andria, nell'ultima di ottobre, i ragazzi allenati da Di Donato sono tornati alla vittoria grazie ad un guizzo di Jefferson. Ai risultati positivi casalinghi non si è mai dato seguito, a parte la trasferta di Avellino, eccezione che conferma la regola, dopo la prima vittoria stagionale. In sette gare disputate fuori regione, è stato messo in cascina appena un punto. Per il resto solo sconfitte cocenti. La prima delle quali a Palermo, all'esordio in serie C, nonostante un secondo tempo in cui non sono mancate le occasioni (vedi palo clamoroso di Jefferson). Dopo la parentesi in Irpinia, i nerazzurri si sono dovuti inchinare in sequenza a Taranto, Turris, Vibonese, Potenza e Francavilla.

DOPPIO TURNO INTERNO

Per un paio di settimane il Latina non metterà piede fuori dal capoluogo. Domenica alle 14.30 arriva il Campobasso, sabato 20 invece si giocherà l'anticipo con il Messina. Due occasioni per rilanciarsi mostrando il lato migliore di sé.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA