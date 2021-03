23 Marzo 2021

CALCIO, SERIE D

Dopo la tempesta, finalmente un po' di sereno per il Latina Calcio 1932. Il ko con il Monterosi prima, il sorpasso subito in testa alla classifica e l'esonero del tecnico Raffaele Scudieri, rischiavano seriamente di compromettere una stagione intera. E invece i nerazzurri hanno dimostrato di essere ancora vivi, pronti a lottare sino alla fine del campionato per un posto in serie C. Obiettivo difficile, certamente, ma ancora alla portata dei nerazzurri distanti tre lunghezze dal Monterosi (che però ha una gara in più da recuperare), dopo il convincente successo ottenuto in trasferta al Vanni Sanna' di Sassari contro la Torres. Non poteva esserci esordio migliore per il nuovo tecnico Salvatore Ciullo, chiamato a preparare in appena due giorni una sfida delicatissima contro una formazione in lotta per salvarsi. Una sfida iniziata nel peggiore dei modi, ma una volta andati sotto i pontini si sono rimboccati le maniche costruendo con pazienza e carattere una vittoria che vale non solo per la classifica, ma anche e soprattutto per il morale.

LA DIFESA AL POTERE

E se il Latina se la ride lo deve in primis ai suoi difensori, il baby Giorgini e Allegra su tutti. Sono stati proprio loro a ribaltare completamente la situazione in terra sarda grazie a due colpi di testa. Ci ha pensato il giovane del 2002, uno dei migliori per rendimento in questa stagione, a pareggiare il gol iniziale siglato da Origlio, il centrale di Scafati ha invece portato avanti il Latina restituendogli quella fiducia necessaria per poi chiudere definitivamente il conto ad inizio ripresa con il penalty siglato dal bomber Di Renzo, giunto al nono gol stagionale. Ciullo, dopo essersi preso la prima soddisfazione sulla panchina del Latina, attende conferme a partire dalla prossima sfida casalinga con il Lanusei, altro crocevia di un campionato che non conosce soste.

IL MONTEROSI VOLA

Quello che appare chiaro è che se si vuole raggiungere la vetta bisogna solamente vincere e sperare. La prima della classe, infatti, non ne sbaglia una e anche sul terreno del Team Nuova Florida ha ottenuto un successo di misura in maniera rocambolesca, con una goffa autorete di Oliana che ha spianato la strada ai viterbesi. In questo momento la formazione di D'Antoni pare non avere punti deboli e, quel che preoccupa maggiormente l'ambiente nerazzurro, è la capacità di far costantemente bottino pieno con le migliori realtà del girone G. Vis Artena, Latina, Latte Dolce Sassari e Muravera sono solo le ultime ad essere cadute sotto i colpi di Costantini e compagni.

IL FORMIA SI INCEPPA

La trasferta in casa del Gladiator era l'occasione giusta per fare un bel balzo in avanti in classifica e invece gli uomini di Sasà Amato si sono fermati in maniera inaspettata. Una gara nata male, con i campani abili nel trovare il doppio vantaggio con Di Finizio e Strianese nel primo tempo, reti che hanno reso inutile il guizzo di Di Vito nel finale di gara. Per l'Insieme Formia, sempre al nono posto della graduatoria a quota 28, sarà importante mettersi subito alle spalle questa domenica negativa, ritrovando i tre punti a partire dalla prossima gara interna con il Team Nuova Florida impantanato in zona play out. A proposito di lotta per evitare la retrocessione, si complica la situazione del Giugliano caduto in casa contro il Muravera, così come quella dell'Afragolese che ha subito addirittura sei gol nel match giocato sul campo del Lanusei. Segnali confortanti invece per il Nola, in costante risalita, capace di prendersi un ottimo punto nel derby campano con la Nocerina.

Davide Mancini

