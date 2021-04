30 Aprile 2021

CALCIO, SERIE D

Le residue speranze di rimonta al Monterosi capolista sono andate definitivamente a farsi benedire mercoledì scorso al termine della gara giocata con il Cassino, un pari che ha di fatto escluso il Latina Calcio 1932 dalla corsa, già complicata, verso il titolo. Un match sicuramente non fortunato, specie nel primo tempo, quando i ragazzi di Scudieri dopo il vantaggio firmato Di Renzo su rigore hanno avuto almeno due volte l'occasioni per mettere in ghiaccio la gara, senza però riuscirci. Errori sotto porta che hanno tenuto in vita l'undici di Grossi, capace con un pizzico di buona sorte, di arrivare al pari in apertura di ripresa. Da quel momento in poi la squadra pontina ha faticato, andando a sbattere sul muro eretto dagli ospiti, sempre lucidi e organizzati in fase difensiva.

LA SERIE NEGATIVA

Prosegue dunque la maledizione relative alle sfide disputate con le formazioni laziali, bestie nere del Latina mai vittorioso in stagione contro formazioni della regione. Il ruolino di marcia è impietoso: una sconfitta e un pareggio con il Cassino, pari con il Team Nuova Florida, ko con la Vis Artena, pareggio con l'Insieme Formia e sconfitta, dolorosissima, con il Monterosi. Tre punti raccolti su 18 disponibili, un bottino magrissimo che, a conti fatti, è costato il campionato all'undici di Raffaele Scudieri. Il tecnico sperava di ricominciare con una vittoria il secondo capitolo dell'avventura con il club del presidente Terracciano. Aveva lasciato i nerazzurri dopo il capitombolo interno con la capolista e si è dovuto stoppare subito contro l'undici di mister Grossi, il primo a dare un dispiacere nel girone d'andata a Corsetti e compagni.

NUOVO OBIETTIVO

Da qui alla fine del campionato restano da giocare nove gare in tutto, compresi i recuperi con Arzachena in trasferta e Muravera al Francioni. Bisognerà aspettare il 9 maggio prima di tornare in campo, in quell'occasione il Latina farà visita ad una Afragolese alla ricerca di punti salvezza. Poi, nel giro di un mese, tra domenica e mercoledì, i nerazzurri saranno chiamati ad un vero tour de force per riconquistare la seconda posizione, l'obiettivo da non farsi sfuggire. Arrivare dietro al Monterosi garantirebbe una posizione di privilegio ai pontini in ottica play off. Al momento la Vis Artena si trova a tre lunghezze di distanza, ma il Latina può contare su una gara in più da recuperare rispetto all'undici allenato da Fabrizio Perrotti. Inoltre, ci sarà la possibilità di giocare in casa lo scontro diretto, match cruciale per le future ambizioni degli uomini di Scudieri che hanno tutta l'intenzione di prendersi una bella rivincita dopo la sconfitta subita all'andata, che sancì l'inizio di una crisi capace di compromettere il cammino verso l'alta classifica. Dopo la Vis Artena è in programma il duello con il Monterosi, incontro non più decisivo, ma comunque importante per ritrovare un po' di fiducia e autostima.

Davide Mancini

