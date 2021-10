Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Cinque giornate per provare a comprendere il reale valore del Latina Calcio 1932. Cinque partite delicate, contro avversari con caratteristiche e qualità differenti, che diranno che tipo di ruolo potranno ricoprire i nerazzurri nel girone C di Lega Pro. Sarà un ottobre di fuoco per i ragazzi di mister Di Donato, chiamati a voltare pagina dopo gli ultimi tre schiaffi, dolorosi, ma che non hanno di certo buttato giù i giocatori, a caccia di un pronto riscatto. Si parte domenica con la sfida interna al Picerno, alle 17.30, per poi affrontare il 17 la Vibonese in trasferta, il Catanzaro al Francioni nel turno infrasettimanale del 20 ottobre, il Potenza fuori casa la domenica successiva e, per concludere, la Fidelis Andria il 31 davanti al proprio amico. Si ricomincia dai 5 punti conquistati nelle prime sette partite e da un terz'ultimo posto che impone delle riflessioni, ma di certo non scoraggia una formazione consapevole della propria forza e anche dei limiti sui quali si sta lavorando quotidianamente. Stamane la squadra capitanata da Esposito si allenerà di nuovo sul terreno in erba sintetica della Samagor per continuare la preparazione in vista del match con il Picerno reduce dal ko interno contro il Catania. Di Donato sta provando diverse soluzioni tattiche per poter cercare di rendere complicata la vita all'undici di mister Palo che si presenterà al Comunale in versione 4-2-3-1. Il Latina potrebbe quindi rinunciare alla disposizione con i tre centrocampisti e le tre punte, come accaduto per esempio a Torre del Greco, per tornare al 4-4-2 che, almeno nelle prime uscite, aveva dato dei buoni risultati. In questo momento l'attenzione è focalizzata anche sulla tenuta atletica, una brillantezza di cui si sente fortemente il bisogno per conquistare punti preziosi in chiave salvezza.

IL RIENTRO

Salvo sorprese domenica al Francioni si vedrà per la prima volta, seppure dalla panchina, l'attaccante Andrea Zini, fermo praticamente dall'inizio della preparazione a causa di un problema al ginocchio. Operato il 1° settembre al menisco esterno, è tornato finalmente a lavorare con il gruppo per la gioia del tecnico Di Donato. Lo stesso allenatore aveva sottolineato le qualità del centravanti nella conferenza stampa di presentazione del match contro la Turris: «Zini può ricoprire più ruoli nel settore avanzato, lo conosco bene, può darci diverse soluzioni». Sempre nel reparto offensivo si è fermato invece Rosseti, la situazione dell'attaccante che domenica ha fallito nel finale il calcio di rigore del possibile 2-3, sarà valutata giorno per giorno dallo staff sanitario.

Davide Mancini

