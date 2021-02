© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO, SERIE DIn attesa di capire se sarà possibile andare a giocare domenica in casa del Giugliano, il Latina si gode l'allungo in testa al girone G di serie D. Il rischio di una trappola in stile Arzachena era alto, ma stavolta i nerazzurri hanno trovato il modo di far centro mettendo al tappeto un Nola che ha dimostrato al Francioni di godere di buona salute. Per i pontini era a dir poco fondamentale conquistare i tre punti, visto lo stop forzato causa Covid delle prime inseguitrici, Vis Artena e Monterosi. Certo, ci saranno ancora da recuperare diverse partite (e il Latina ne ha un paio), ma essere a più cinque dalla squadra di Perrotti aiuta ad affrontare le prossime sfide con più serenità.SCUDIERI SORRIDELa stessa serenità mostrata dal tecnico Scudieri al termine della sfida vinta contro i campani grazie alla doppietta dell'argentino Alessandro: «Ho chiesto pazienza ai ragazzi, sapevamo di avere di fronte una formazione di buon livello reduce da sette risultati utili consecutivi. Non abbiamo disputato un buon primo tempo e durante l'intervallo mi sono arrabbiato molto, ma devo dire che poi la situazione è cambiata e con alcuni accorgimenti tattici siamo riusciti ad avere la meglio». La posizione di Corsetti come intermedio di centrocampo e l'ottimo impatto sul match di chi è subentrato hanno fatto la differenza: «Avevamo bisogno di velocità di esecuzione, di allontanare la paura e provare a colpire per vie centrali. Sono felice per i ragazzi e perché ritroveremo anche Sevieri e Garufi, giocatori che ci daranno qualità, esperienza e coraggio». Dopo la scorpacciata di gol a Santa Maria Capua Vetere, il Latina con i due realizzati contro il Nola ha raggiunto quota 36 reti confermandosi come miglior attacco del girone. Una gran bella notizia per i nerazzurri che nei tre match precedenti invece avevano perforato la porta avversaria solamente in due occasioni. L'unico aspetto negativo della gara disputata contro i campani è il giallo rimediato da Ciccio' Esposito che lo costringerà a saltare per squalifica il prossimo incontro.IL RAMMARICOIl pareggio conquistato in casa contro il Castelfidardo ha lasciato parecchio amaro in bocca all'Aprilia, brava nel passare in vantaggio grazie all'acuto di Laghigna, ma incapace di chiudere il match quando se ne è avuta occasione. E così nel finale, tra le proteste, è arrivato il penalty trasformato da Giampaolo che non ha dato la possibilità ai ragazzi di Galluzzo di fare un ulteriore salto di qualità in classifica. L'Aprilia con il passare delle giornate sta dimostrando miglioramenti incoraggianti, ma occorre tornare subito al successo per allontanarsi ulteriormente dalla zona play out al momento distante appena due lunghezze.Davide Mancini© RIPRODUZIONE RISERVATA