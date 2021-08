Domenica 29 Agosto 2021, 05:00

Dopo l'antipasto della coppa Italia, si inizia a fare davvero sul serio. Questa sera alle 20.30 allo stadio Barbera' di Palermo, il Latina farà il suo esordio nel campionato di serie C. Una sfida durissima, contro una delle squadre in lizza per il salto tra i cadetti, reduce dal poker rifilato al Picerno una settimana fa. Sarà una gara speciale per i nerazzurri, che aspettano questo momento da quattro anni e per il tecnico Daniele Di Donato, che proprio in terra siciliana ha vissuto un'esperienza gratificante.

LE PAROLE DEL MISTER

I pontini partiranno questa mattina per Palermo e rientreranno nel capoluogo lunedì in mattinata. Prima di spiccare il volo l'allenatore ha presentato così il primo match del girone C: «Affrontare sfide di questo genere è sempre bello e stimolante, non siamo ancora nelle migliori condizioni visto e considerato che ci stiamo allenando tutti insieme da poche settimane, ma questo non deve rappresentare un alibi. Siamo chiamati a disputare una partita importante, contro una delle migliori realtà del girone C, una squadra costruita per vincere il campionato. Sto apprezzando la disponibilità di tutti i ragazzi, si lavora con serenità ed entusiasmo e attraverso le partite saremo in grado di arrivare al livello di condizione ottimale. Con la Turris ho visto la volontà dei giocatori di mettere in pratica ciò che avevo richiesto loro, di provare sempre a giocare senza buttar via il pallone, ma è chiaro che bisogna crescere ancora tanto. Dal punto di vista personale sarà emozionante tornare a Palermo, una piazza a cui sono legato. Una volta in campo, però, sarò concentrato esclusivamente sulla mia squadra, faremo il massimo per portare a casa un risultato positivo. Sappiamo quali sono le qualità dei nostri avversari, una formazione forte a cui piace attaccare, formata da elementi di alto profilo».

LE SCELTE

Non ci saranno molti cambi rispetto alla formazione scesa in campo la scorsa settimana a Torre del Greco. In porta spazio ad Alonzi, difesa a quattro con Ercolano a destra, Nicolao a sinistra e coppia centrale formata dal duo De Santis-Esposito. Sulla mediana vista l'assenza per squalifica di Amadio e Barberini, chance per Spinozzi dal 1' insieme a Marcucci, con Tessiore largo a destra e Di Livio candidato numero uno per ricoprire il ruolo di esterno a sinistra a causa dell'indisponibilità di Rossi, out per un problema muscolare. In attacco spetterà a Mascìa e con ogni probabilità a Sane cercare di creare grattacapi alla difesa rosanero. Partirà dalla panchina invece l'ultimo arrivato, il brasiliano Jefferson. A disposizione pure il centrale Giorgini, da utilizzare eventualmente a gara in corso. I tifosi nerazzurri potranno seguire il match in diretta sulla piattaforma Eleven Sports.

Davide Mancini

