Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO

La fiducia del tecnico Daniele Di Donato è stata ripagata. A chi gli chiedeva, prima della sfida interna con il Picerno, quale fosse la condizione degli attaccanti dopo un lungo periodo senza gol, il tecnico del Latina Calcio 1932 aveva risposto con estrema serenità e fiducia, convinto che si sarebbero sbloccati il prima possibile. Detto, fatto. Perché contro i lucani, dopo il vantaggio siglato dal giovane esterno di centrocampo Teraschi, sono arrivati i gol di Jefferson e Sane, entrambi nel secondo tempo. Il sudamericano ha realizzato la prima marcatura stagionale da vero bomber, sfruttando con una frustata di testa, un preciso assist dalla destra proprio di Teraschi. Anche per Sane è stata la prima firma del campionato, un gol d'astuzia, segnato nel cuore dell'area di rigore dopo una respinta di Albertazzi su violenta conclusione dal limite di Tessiore.

L'INCANTESIMO

I nerazzurri aspettavano da tempo dei guizzi da parte degli uomini del reparto offensivo. In totale, prima del match con il Picerno, i pontini avevano trovato la via della porta in cinque occasioni e solo un centravanti era andato a referto. Parliamo di Carletti che, nel corso della seconda giornata con la Paganese, aveva segnato le prime due reti del Latina nel campionato di serie C. Doppietta che è servita per vincere la prima partita dell'anno e per arrivare ad Avellino con qualche convinzione in più la settimana successiva. E infatti, proprio al Partenio Lombardi, è arrivato un altro gol da parte dell'attaccante ex Carpi che sembrava pronto al decollo. Invece dopo la trasferta in Campania è iniziato un digiuno che ha coinvolto tutti gli elementi offensivi presenti in rosa. Contro il Foggia è stato un calcio di rigore trasformato nel finale dal centrocampista Tessiore a evitare il ko, a Taranto il Latina non ha saputo colpire, così come accaduto nel turno infrasettimanale casalingo con la Juve Stabia, mentre a Torre del Greco, è risultata inutile la punizione dell'esterno difensivo Nicolao.

CONVINZIONI

La prestazione offerta contro il Picerno e i ritrovati gol dei centravanti rappresentano dei nuovi punti di partenza per la squadra nerazzurra in vista della delicata trasferta di domenica a Vibo Valentia. Contro l'ultima della classe sarà fondamentale riproporre lo spirito e la qualità di gioco visti nell'ultima gara al Francioni. E dopo aver assistito ai gol di Jefferson e Sane, adesso Di Donato aspetta risposte anche dagli altri attaccanti, a partire da Rosseti. Il rigore sbagliato a Torre del Greco è già un lontano ricordo, contro la Vibonese si presenta l'occasione giusta per timbrare il cartellino. Ma attenzione anche al ritorno di Zini che è pronto a rendersi protagonista, vista la capacità di ricoprire più ruoli lì davanti, senza dimenticare il giovane Mascia, in evidenza nei primi incontri stagionali.

Davide Mancini

